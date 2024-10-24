https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/belarustan-turkiyeye-ankaradaki-teror-saldirisi-sebebiyle-taziye-mesaji-1089626470.html
Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı
Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T17:06+0300
2024-10-24T17:06+0300
2024-10-24T17:06+0300
dünya
belarus
türkiye
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
recep tayyip erdoğan
taziye
mektup
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1a/1081098349_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_096fd7f7fc045815eda488b305eba9d0.jpg
Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda meydana gelen can kayıplarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdiği duyuruldu.Basın Servisi tarafından yayımlana mektupta şu cümleler yer aldı:Lukaşenko söz konusu mektupta, Belarus'un 'özünde insanlık dışı olan, sınır tanımayan ve devletler arasında güvenli bir şekilde bir arada yaşama ve güven inşasına büyük zarar veren' terörizm ve aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınadığını vurguladı.Taziye mektubunda ayrıca 'Türkiye halkının acı ve kederini paylaşıyor, destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve uluslararası toplumu gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz' cümlesi yer aldı.Lukaşenko mektubunda son olarak kurbanların ailelerine metanet ve cesaret, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-turkiye-taziye-mesaji-1089579950.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1a/1081098349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa6350ac105b2d930aa61d210f02d21b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus, türkiye, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, taziye, mektup
belarus, türkiye, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, taziye, mektup
Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi.
Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda meydana gelen can kayıplarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdiği duyuruldu.
Basın Servisi tarafından yayımlana mektupta şu cümleler yer aldı:
Belarus halkı ve şahsım adına, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan acımasız terör saldırısı dolayısıyla derin taziyelerimi sunuyorum.
Lukaşenko söz konusu mektupta, Belarus'un 'özünde insanlık dışı olan, sınır tanımayan ve devletler arasında güvenli bir şekilde bir arada yaşama ve güven inşasına büyük zarar veren' terörizm ve aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınadığını vurguladı.
Taziye mektubunda ayrıca 'Türkiye halkının acı ve kederini paylaşıyor, destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve uluslararası toplumu gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz' cümlesi yer aldı.
Lukaşenko mektubunda son olarak kurbanların ailelerine metanet ve cesaret, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.