https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/belarustan-turkiyeye-ankaradaki-teror-saldirisi-sebebiyle-taziye-mesaji-1089626470.html

Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı

Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T17:06+0300

2024-10-24T17:06+0300

2024-10-24T17:06+0300

dünya

belarus

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

recep tayyip erdoğan

taziye

mektup

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Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda meydana gelen can kayıplarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdiği duyuruldu.Basın Servisi tarafından yayımlana mektupta şu cümleler yer aldı:Lukaşenko söz konusu mektupta, Belarus'un 'özünde insanlık dışı olan, sınır tanımayan ve devletler arasında güvenli bir şekilde bir arada yaşama ve güven inşasına büyük zarar veren' terörizm ve aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınadığını vurguladı.Taziye mektubunda ayrıca 'Türkiye halkının acı ve kederini paylaşıyor, destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve uluslararası toplumu gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz' cümlesi yer aldı.Lukaşenko mektubunda son olarak kurbanların ailelerine metanet ve cesaret, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-turkiye-taziye-mesaji-1089579950.html

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belarus, türkiye, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, taziye, mektup