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Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı
Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda meydana gelen can kayıplarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdiği duyuruldu.Basın Servisi tarafından yayımlana mektupta şu cümleler yer aldı:Lukaşenko söz konusu mektupta, Belarus'un 'özünde insanlık dışı olan, sınır tanımayan ve devletler arasında güvenli bir şekilde bir arada yaşama ve güven inşasına büyük zarar veren' terörizm ve aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınadığını vurguladı.Taziye mektubunda ayrıca 'Türkiye halkının acı ve kederini paylaşıyor, destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve uluslararası toplumu gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz' cümlesi yer aldı.Lukaşenko mektubunda son olarak kurbanların ailelerine metanet ve cesaret, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.
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belarus, türkiye, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, taziye, mektup

Belarus'tan Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı sebebiyle taziye mesajı

17:06 24.10.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belarus lideri Lukaşenko
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belarus lideri Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi.
Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda meydana gelen can kayıplarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdiği duyuruldu.
Basın Servisi tarafından yayımlana mektupta şu cümleler yer aldı:
Belarus halkı ve şahsım adına, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan acımasız terör saldırısı dolayısıyla derin taziyelerimi sunuyorum.
Lukaşenko söz konusu mektupta, Belarus'un 'özünde insanlık dışı olan, sınır tanımayan ve devletler arasında güvenli bir şekilde bir arada yaşama ve güven inşasına büyük zarar veren' terörizm ve aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınadığını vurguladı.
Taziye mektubunda ayrıca 'Türkiye halkının acı ve kederini paylaşıyor, destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve uluslararası toplumu gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz' cümlesi yer aldı.
Lukaşenko mektubunda son olarak kurbanların ailelerine metanet ve cesaret, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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