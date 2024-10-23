https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-turkiye-taziye-mesaji-1089579950.html
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, TUSAŞ saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'deki terör saldırısı ile ilgili taziye dileklerini iletti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:14+0300
2024-10-23T18:14+0300
2024-10-23T18:40+0300
dünya
vladimir putin
türkiye
taziye
tusaş
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Tusaş terör saldırısıyla ilgili taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/cumhurbaskani-erdogan-4-sehidimiz-14-yaralimiz-var-1089580273.html
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vladimir putin, türkiye, taziye, tusaş
vladimir putin, türkiye, taziye, tusaş
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı
18:14 23.10.2024 (güncellendi: 18:40 23.10.2024)
Rusya lideri Putin, TUSAŞ saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'deki terör saldırısı ile ilgili taziye dileklerini iletti.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Tusaş terör saldırısıyla ilgili taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli meslektaşlarımız, sizleri Kazan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak başlamadan önce terör saldırısıyla ilgili taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Medya Türkiye’de terör saldırısı yaşandığını bildiriyor. Bu konu ile ilgili tutumumuzu biliyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun bu türden her türlü eylemleri kınıyoruz."