Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı

"Değerli meslektaşlarımız, sizleri Kazan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak başlamadan önce terör saldırısıyla ilgili taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Medya Türkiye’de terör saldırısı yaşandığını bildiriyor. Bu konu ile ilgili tutumumuzu biliyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun bu türden her türlü eylemleri kınıyoruz."