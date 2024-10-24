Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in ‘kirli bomba’ kullanması halinde Rusya değil Ukrayna yok olur

Kırmızı düğmeye basabilmek için belli bir cesarete sahip olmak gerekir. İkincisi de, daha sonra ne olacağı düşünmeli. Düğmeye bastık, peki sonra ne olacak? Ne yani, Moskova’ya bile ‘kirli bomba’ atsan Rusya çökecek mi? Hayır, Rusya ölmeyecek, fakat o kadar sert vuracak ki Ukrayna yok olacak.