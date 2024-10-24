https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/belarus-lideri-lukasenko-kievin-kirli-bomba-kullanmasi-halinde-rusya-degil-ukrayna-yok-olur-1089625219.html
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in ‘kirli bomba’ kullanması halinde Rusya değil Ukrayna yok olur
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in ‘kirli bomba’ kullanması halinde Rusya değil Ukrayna yok olur
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, Kiev’in Moskova’ya karşı ‘kirli bomba’ kullanması halinde Rusya’nın değil Ukrayna’nın yok olacağını belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:42+0300
2024-10-24T16:42+0300
2024-10-24T16:42+0300
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya 1 televizyonunun canlı yayınında Ukrayna’nın Rusya’ya karşı ‘kirli bomba’ kullanmasının olası sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu.Rusya’nın, Ukrayna’nın varlığını sona erdirecek bir misilleme saldırısı yapabileceğini vurgulayan Lukaşenko, şunları söyledi:Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirdiğine inanmadığını da sözlerine ekleyerek, Avrupa’nın Vladimir Zelenskiye’e bunu yapmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/lukasenko-brics-batinin-hakimiyet-tarihinin-sonunu-yaklastirabilecek-gelecegin-toplulugudur-1089619122.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kiev, moskova, kirli bomba , sonuç
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kiev, moskova, kirli bomba , sonuç
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in ‘kirli bomba’ kullanması halinde Rusya değil Ukrayna yok olur
Belarus lideri Lukaşenko, Kiev’in Moskova’ya karşı ‘kirli bomba’ kullanması halinde Rusya’nın değil Ukrayna’nın yok olacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya 1 televizyonunun canlı yayınında Ukrayna’nın Rusya’ya karşı ‘kirli bomba’ kullanmasının olası sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Rusya’nın, Ukrayna’nın varlığını sona erdirecek bir misilleme saldırısı yapabileceğini vurgulayan Lukaşenko, şunları söyledi:
Kırmızı düğmeye basabilmek için belli bir cesarete sahip olmak gerekir. İkincisi de, daha sonra ne olacağı düşünmeli. Düğmeye bastık, peki sonra ne olacak? Ne yani, Moskova’ya bile ‘kirli bomba’ atsan Rusya çökecek mi? Hayır, Rusya ölmeyecek, fakat o kadar sert vuracak ki Ukrayna yok olacak.
Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirdiğine inanmadığını da sözlerine ekleyerek, Avrupa’nın Vladimir Zelenskiye’e bunu yapmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.