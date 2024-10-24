https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/lukasenko-brics-batinin-hakimiyet-tarihinin-sonunu-yaklastirabilecek-gelecegin-toplulugudur-1089619122.html
Lukaşenko: BRICS, Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğudur
Lukaşenko: BRICS, Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğudur
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, BRICS’in kolektif Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğu olduğunu belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T15:02+0300
2024-10-24T15:02+0300
2024-10-24T15:22+0300
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Outreach/BRICS Plus toplantısı sırasında yaptığı konuşmada BRICS’i, kolektif Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğu olarak tanımladı.Lukaşenko, “BRICS geleceğin topluluğudur. O, potansiyeli itibarıyla uluslararası ilişkilerin medeni gelişimi konusunda sorumluluk taşıyacak durumda olmayan kolektif Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek” diye konuştu.BRICS grubunun kısa sürede bir çekim merkezi haline geldiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Giderek daha fazla ülke, adil bir dünya düzenine ilişkin görüşlerini onunla ilişkilendiriyor. Büyüklüğüne, askeri ve ekonomik gücüne bakılmaksızın egemen devletlerin eşitliğinin sağlandığı, herkesin kalkınma ideolojisini bağımsız olarak belirleme ve bağımsız bir dış politika izleme hakkının tanındığı bir dünya düzeni” vurgusunu yaptı.BRICS üye devletlerinin gerçek etki araçlarının ilerici dünya çoğunluğunun eline geçmesini sağlayabileceklerinden emin olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Biz BRICS felsefesini tamamen paylaşıyoruz. Belarus, evrensel insan sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için tasarlanmış özel fikir ve projelerle size geliyor. Birliğe aktif katılımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, 16. brics zirvesi, belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, brics
rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, 16. brics zirvesi, belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, brics
Lukaşenko: BRICS, Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğudur
15:02 24.10.2024 (güncellendi: 15:22 24.10.2024)
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, BRICS’in kolektif Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğu olduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Outreach/BRICS Plus toplantısı sırasında yaptığı konuşmada BRICS’i, kolektif Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek geleceğin topluluğu olarak tanımladı.
Lukaşenko, “BRICS geleceğin topluluğudur. O, potansiyeli itibarıyla uluslararası ilişkilerin medeni gelişimi konusunda sorumluluk taşıyacak durumda olmayan kolektif Batı’nın hakimiyet tarihinin sonunu yaklaştırabilecek” diye konuştu.
BRICS grubunun kısa sürede bir çekim merkezi haline geldiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Giderek daha fazla ülke, adil bir dünya düzenine ilişkin görüşlerini onunla ilişkilendiriyor. Büyüklüğüne, askeri ve ekonomik gücüne bakılmaksızın egemen devletlerin eşitliğinin sağlandığı, herkesin kalkınma ideolojisini bağımsız olarak belirleme ve bağımsız bir dış politika izleme hakkının tanındığı bir dünya düzeni” vurgusunu yaptı.
BRICS üye devletlerinin gerçek etki araçlarının ilerici dünya çoğunluğunun eline geçmesini sağlayabileceklerinden emin olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Biz BRICS felsefesini tamamen paylaşıyoruz. Belarus, evrensel insan sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için tasarlanmış özel fikir ve projelerle size geliyor. Birliğe aktif katılımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.