https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ayagini-gazda-unutan-surucu-once-duvara-sonra-elektrik-paneline-carpti-1089633374.html
Ayağını gazda unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarptı
Ayağını gazda unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarptı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir sürücü yolda hareket halinde iken ayağını gazdan çekmeyi unutunca sokakta bulunan yayaların üzerine aracını sürdü. Duvara çarpan şoför elektrik... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T19:31+0300
2024-10-24T19:31+0300
2024-10-24T19:33+0300
türkiye
kaza
kaza sebebi
bursa
araba
araba kazası
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik hattı
otomobil
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Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarparak durdu.Bursa Yıldırım ilçesinde hareket halinde iken fren ile gazı karıştırdığı iddia edilen sürücü önce kaldırımda bulunan yayaların üzerine oradan da duvara çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan şoför elektrik panelini devirerek yolda durdu. Olay anı kameralara yansırken halk büyük panik yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html
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kaza, kaza sebebi, bursa, araba, araba kazası, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, otomobil
kaza, kaza sebebi, bursa, araba, araba kazası, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, otomobil
Ayağını gazda unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarptı
19:31 24.10.2024 (güncellendi: 19:33 24.10.2024)
Bursa'da bir sürücü yolda hareket halinde iken ayağını gazdan çekmeyi unutunca sokakta bulunan yayaların üzerine aracını sürdü. Duvara çarpan şoför elektrik panelinin üzerinden geçerek durabildi.
Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarparak durdu.
Bursa Yıldırım ilçesinde hareket halinde iken fren ile gazı karıştırdığı iddia edilen sürücü önce kaldırımda bulunan yayaların üzerine oradan da duvara çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan şoför elektrik panelini devirerek yolda durdu. Olay anı kameralara yansırken halk büyük panik yaşadı.