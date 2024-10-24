https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ayagini-gazda-unutan-surucu-once-duvara-sonra-elektrik-paneline-carpti-1089633374.html

Ayağını gazda unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarptı

Ayağını gazda unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarptı

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir sürücü yolda hareket halinde iken ayağını gazdan çekmeyi unutunca sokakta bulunan yayaların üzerine aracını sürdü. Duvara çarpan şoför elektrik... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T19:31+0300

2024-10-24T19:31+0300

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Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü önce duvara sonra elektrik paneline çarparak durdu.Bursa Yıldırım ilçesinde hareket halinde iken fren ile gazı karıştırdığı iddia edilen sürücü önce kaldırımda bulunan yayaların üzerine oradan da duvara çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan şoför elektrik panelini devirerek yolda durdu. Olay anı kameralara yansırken halk büyük panik yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html

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kaza, kaza sebebi, bursa, araba, araba kazası, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, otomobil