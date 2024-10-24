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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/avrupa-birligi-ukrayna-icin-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirle-uzun-vadeli-kredi-saglayacak-1089595110.html
Avrupa Birliği, Ukrayna için Rus varlıklarından elde edilen gelirle uzun vadeli kredi sağlayacak
Avrupa Birliği, Ukrayna için Rus varlıklarından elde edilen gelirle uzun vadeli kredi sağlayacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Konseyi yaptığı açıklamada, Rus varlıklarının geri ödemesi dondurulan gelirlerden elde edilecek fonlarla Ukrayna'ya 45 yıla kadar kredi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T03:33+0300
2024-10-24T03:33+0300
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya destek sağlamak amacıyla Rus varlıklarının geri ödemesi dondurulan gelirlerden elde edilecek fonlarla 45 yıla kadar kredi verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kredinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'nın kullanımına sunulmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada, AB'nin sağladığı bu kredinin, AB bütçesi tarafından garanti altına alınacağı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre, Rus egemen varlıklarının etkisiz hale getirilmesi sonucu elde edilecek fonların yüzde 95'i AB bütçesine aktarılacak ve bu miktar, Ukrayna için bir kredi işbirliği mekanizmasında kullanılacak. Geri kalan yüzde 5 ise Avrupa Barış Fonu'na yönlendirilecek. AB Konseyi ayrıca, Ukrayna'ya sağlanacak fonun, Ukrayna hükümetinin reform planlarıyla bağlantılı olacağını ifade etti. Önceki gün Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve Ukrayna'ya Rus varlıkları karşılığında 35 milyar Euroluk kredi verilmesini öngören mekanizmayı oy çokluğuyla onaylamıştı.Bu fonun, G7 ülkeleri tarafından daha önce kararlaştırılan 50 milyar doların (yaklaşık 45 milyar Euro) önemli bir kısmını oluşturması bekleniyor. G7'nin 25 Ekim tarihinde Washington'da düzenlenecek maliye bakanları toplantısında özel katkıları açıklaması planlanıyor. Ayrıca, AB diplomasi sorumlusu Josep Borrell, ağustos ayı sonunda dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ilk 1.4 milyar euroluk kısmının Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak üzere aktarıldığını bildirmişti. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bu eylemleri 'hırsızlık' olarak nitelendirerek yasal sonuçları olabileceğini vurgulamıştı. Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu rezervin 200 milyar eurodan fazlası ise AB'de, büyük ölçüde Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/abdden-g7ye-rus-paladyum-ve-titanyumuna-yaptirim-uygulamayi-dusunme-cagrisi-1089594495.html
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rusya, ukrayna, ab, g7, fon
rusya, ukrayna, ab, g7, fon

Avrupa Birliği, Ukrayna için Rus varlıklarından elde edilen gelirle uzun vadeli kredi sağlayacak

03:33 24.10.2024
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi yaptığı açıklamada, Rus varlıklarının geri ödemesi dondurulan gelirlerden elde edilecek fonlarla Ukrayna'ya 45 yıla kadar kredi verileceğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya destek sağlamak amacıyla Rus varlıklarının geri ödemesi dondurulan gelirlerden elde edilecek fonlarla 45 yıla kadar kredi verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kredinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'nın kullanımına sunulmasının planlandığı belirtildi.
Açıklamada, AB'nin sağladığı bu kredinin, AB bütçesi tarafından garanti altına alınacağı ifade edildi.
Yapılan açıklamaya göre, Rus egemen varlıklarının etkisiz hale getirilmesi sonucu elde edilecek fonların yüzde 95'i AB bütçesine aktarılacak ve bu miktar, Ukrayna için bir kredi işbirliği mekanizmasında kullanılacak. Geri kalan yüzde 5 ise Avrupa Barış Fonu'na yönlendirilecek.
AB Konseyi ayrıca, Ukrayna'ya sağlanacak fonun, Ukrayna hükümetinin reform planlarıyla bağlantılı olacağını ifade etti.
Önceki gün Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve Ukrayna'ya Rus varlıkları karşılığında 35 milyar Euroluk kredi verilmesini öngören mekanizmayı oy çokluğuyla onaylamıştı.Bu fonun, G7 ülkeleri tarafından daha önce kararlaştırılan 50 milyar doların (yaklaşık 45 milyar Euro) önemli bir kısmını oluşturması bekleniyor.
G7'nin 25 Ekim tarihinde Washington'da düzenlenecek maliye bakanları toplantısında özel katkıları açıklaması planlanıyor.
Ayrıca, AB diplomasi sorumlusu Josep Borrell, ağustos ayı sonunda dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ilk 1.4 milyar euroluk kısmının Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak üzere aktarıldığını bildirmişti.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bu eylemleri 'hırsızlık' olarak nitelendirerek yasal sonuçları olabileceğini vurgulamıştı.
Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu rezervin 200 milyar eurodan fazlası ise AB'de, büyük ölçüde Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
DÜNYA
ABD’den G7'ye Rus paladyum ve titanyumuna yaptırım uygulamayı düşünme çağrısı
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