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ABD’den G7'ye Rus paladyum ve titanyumuna yaptırım uygulamayı düşünme çağrısı
ABD’den G7'ye Rus paladyum ve titanyumuna yaptırım uygulamayı düşünme çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD’nin G7 ülkelerine Rus paladyum ve titanyumunun ithalatına yaptırım uygulamayı düşünmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bloomberg'in duruma vakıf bir kaynağına dayandırarak verdiği habere göre ABD, G7 ortaklarından Rusya'dan paladyum ve titanyum ithalatına karşı yaptırımlar getirmeyi düşünmelerini istedi.Haberde, "ABD, G7 müttefiklerinden Rus paladyum ve titanyumuna yönelik yaptırımları değerlendirmelerini istedi" ifadelerine yer verildi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililerin, G7 maliye bakanlarının Washington'daki toplantısında söz konusu girişimden bahsettiği kaydedildi.Haberde ayrıca, Avrupa endüstrisinin söz konusu metallerin Rusya'dan ithalatına bağımlılığı göz önüne alındığında, teklifin ​​G7’de yer alan Avrupa ülkeleri için bir test haline geleceği ve daha önce AB yetkililerinin bu tür girişimlere karşı isteksiz oldukları belirtilerek, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da bu tedbire başvurabilmeleri için geri kalan 24 AB üyesi ülkenin desteğine ihtiyaç duyacaklarına dikkat çekildi.Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artmaya devam eden yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca açıklamıştı. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Yaptırımlar Avrupa ve ABD’de lojistik zincirlerin bozulmasına yol açarken yakıt ve gıda fiyatlarında ani artışlar yaşanmıştı. Batılı ülkelerde de birçok politikacı ve uzman defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.
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abd, g7, rusya, yaptırım, paladyum, titanyum, ithalat, washington, avrupa, ab, almanya, fransa, italya, moskova, vladimir putin
abd, g7, rusya, yaptırım, paladyum, titanyum, ithalat, washington, avrupa, ab, almanya, fransa, italya, moskova, vladimir putin

ABD’den G7'ye Rus paladyum ve titanyumuna yaptırım uygulamayı düşünme çağrısı

01:25 24.10.2024
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© AA
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ABD’nin G7 ülkelerine Rus paladyum ve titanyumunun ithalatına yaptırım uygulamayı düşünmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.
Bloomberg'in duruma vakıf bir kaynağına dayandırarak verdiği habere göre ABD, G7 ortaklarından Rusya'dan paladyum ve titanyum ithalatına karşı yaptırımlar getirmeyi düşünmelerini istedi.
Haberde, "ABD, G7 müttefiklerinden Rus paladyum ve titanyumuna yönelik yaptırımları değerlendirmelerini istedi" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililerin, G7 maliye bakanlarının Washington'daki toplantısında söz konusu girişimden bahsettiği kaydedildi.
Haberde ayrıca, Avrupa endüstrisinin söz konusu metallerin Rusya'dan ithalatına bağımlılığı göz önüne alındığında, teklifin ​​G7’de yer alan Avrupa ülkeleri için bir test haline geleceği ve daha önce AB yetkililerinin bu tür girişimlere karşı isteksiz oldukları belirtilerek, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da bu tedbire başvurabilmeleri için geri kalan 24 AB üyesi ülkenin desteğine ihtiyaç duyacaklarına dikkat çekildi.
Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artmaya devam eden yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca açıklamıştı. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Yaptırımlar Avrupa ve ABD’de lojistik zincirlerin bozulmasına yol açarken yakıt ve gıda fiyatlarında ani artışlar yaşanmıştı. Batılı ülkelerde de birçok politikacı ve uzman defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.
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