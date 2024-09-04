https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/anneannesini-olduren-bedirhan-sener-icin-iddianame-hazirlandi-muebbet-hapis-cezasi-istendi-1087643974.html

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener için iddianame hazırlandı: Müebbet hapis cezası istendi

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener için iddianame hazırlandı: Müebbet hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T16:31+0300

2024-09-04T16:31+0300

2024-09-04T16:31+0300

türkiye

bedirhan şener

abdullatif şener

cinayet

müebbet hapis cezası

ağırlaştırılmış müebbet

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bedirhan Şener hakkında anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.Üst soya karşı kasten öldürmeSoruşturma sonucu hazırlanan iddianame iddianamede Şener'in 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.Üç hafta gözetim altında kaldıAnneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da silahla öldüren Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.Akıl sağlığı yerinde raporu Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, 'gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı', Türk Ceza Kanunu'nun 'akıl sağlığıyla' alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, 'üst soya karşı kasten öldürme' ve 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerden-aciklama-geldi-oglum-anneannesini-cok-severdi-1086407075.html

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bedirhan şener, abdullatif şener, cinayet, müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet