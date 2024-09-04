https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/anneannesini-olduren-bedirhan-sener-icin-iddianame-hazirlandi-muebbet-hapis-cezasi-istendi-1087643974.html
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener için iddianame hazırlandı: Müebbet hapis cezası istendi
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener için iddianame hazırlandı: Müebbet hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T16:31+0300
2024-09-04T16:31+0300
2024-09-04T16:31+0300
türkiye
bedirhan şener
abdullatif şener
cinayet
müebbet hapis cezası
ağırlaştırılmış müebbet
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bedirhan Şener hakkında anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.Üst soya karşı kasten öldürmeSoruşturma sonucu hazırlanan iddianame iddianamede Şener'in 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.Üç hafta gözetim altında kaldıAnneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da silahla öldüren Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.Akıl sağlığı yerinde raporu Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, 'gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı', Türk Ceza Kanunu'nun 'akıl sağlığıyla' alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, 'üst soya karşı kasten öldürme' ve 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerden-aciklama-geldi-oglum-anneannesini-cok-severdi-1086407075.html
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bedirhan şener, abdullatif şener, cinayet, müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet
bedirhan şener, abdullatif şener, cinayet, müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet
Anneannesini öldüren Bedirhan Şener için iddianame hazırlandı: Müebbet hapis cezası istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bedirhan Şener hakkında anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.
Üst soya karşı kasten öldürme
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame iddianamede Şener'in 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.
Üç hafta gözetim altında kaldı
Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da silahla öldüren Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.
Akıl sağlığı yerinde raporu
Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, 'gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı', Türk Ceza Kanunu'nun 'akıl sağlığıyla' alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.
Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, 'üst soya karşı kasten öldürme' ve 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.