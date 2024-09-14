https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/alman-basini-scholz-rusya-topraklarina-uzun-menzilli-silahlarla-saldirilara-izin-verilmemesi-1088030765.html
Alman basını: Scholz, Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmemesi konusunda ısrarcı
Alman basını: Scholz, Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmemesi konusunda ısrarcı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmemesi... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T23:13+0300
2024-09-14T23:13+0300
2024-09-14T23:12+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
die welt
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ukrayna ordusu
rusya
uzun menzilli füze
saldırı
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Die Welt gazetesinin haberine göre, Brandenburg eyaletinin Prenzlau kentinde SPD destekçileriyle bir araya gelen Scholz, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Alman yapımı uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmemesi konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.Haberde, Scholz’un “Bu kararım hala geçerli. Diğer ülkeler aksi yönde karar verse bile ben tutumuma bağlı kalacağım. Bunu yapmayacağım çünkü bunun bir sorun olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Şu anda Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar sürüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/nato-bati-silahlariyla-rus-topraklarina-saldiriya-izin-verilmesi-askeri-acidan-hakli-1088027008.html
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olaf scholz, die welt, almanya, ukrayna ordusu, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, batı, joe biden, keir starmer, vladimir putin, nato, abd
olaf scholz, die welt, almanya, ukrayna ordusu, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, batı, joe biden, keir starmer, vladimir putin, nato, abd
Alman basını: Scholz, Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmemesi konusunda ısrarcı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmemesi konusunda ısrarcı olacağı belirtildi.
Die Welt gazetesinin haberine göre, Brandenburg eyaletinin Prenzlau kentinde SPD destekçileriyle bir araya gelen Scholz, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Alman yapımı uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmemesi konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.
Haberde, Scholz’un “Bu kararım hala geçerli. Diğer ülkeler aksi yönde karar verse bile ben tutumuma bağlı kalacağım. Bunu yapmayacağım çünkü bunun bir sorun olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Şu anda Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar sürüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.