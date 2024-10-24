https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ali-burak-daricili-bu-cografya-romantizm-kaldirmiyor--1089611080.html

Ali Burak Darıcılı: Bu coğrafya romantizm kaldırmıyor

Ali Burak Darıcılı: Bu coğrafya romantizm kaldırmıyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye işaret ettiği "Açılım falan yok. Terörle mücadele var. Bu coğrafya... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

saldırı

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tusaş

pkk

pyd

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suriye

ali burak darıcılı

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Uluslararası Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı'nın Ankara Kazan'daki TUSAŞ saldırısının ardından yaptığı açıklama gündem oldu. Ali Burak Darıcılı "Açılım falan yok. Terörle mücadele var. Bu coğrafya romantizmi kaldırmıyor. Bu taşeronlarla olacak iş değil" değerlendirmesi yaparak PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye işaret etti. Darıcılı "Bakın söylüyorum; Örgütün Suriye yapısı kaynaklı, bu saldırı; yorumum budur; yanıldığımı da sanmıyorum. Bu yapı da kimin kontrolünde belli" değerlendirmesi yaptı.Erkek teröristin PKK'lı olduğu kesinleşti Öte yandan, TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu saldırganın PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, kadın teröristin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürdüğüne işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-saldirisini-duzenleyen-saldirganin-kimligi-belli-oldu-rojger-kod-adli-ali-orek-1089608748.html

türkiye

ankara

suriye

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