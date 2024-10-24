https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ali-burak-daricili-bu-cografya-romantizm-kaldirmiyor--1089611080.html
Ali Burak Darıcılı: Bu coğrafya romantizm kaldırmıyor
Ali Burak Darıcılı: Bu coğrafya romantizm kaldırmıyor
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Uluslararası Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye işaret ettiği "Açılım falan yok. Terörle mücadele var. Bu coğrafya... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı'nın Ankara Kazan'daki TUSAŞ saldırısının ardından yaptığı açıklama gündem oldu. Ali Burak Darıcılı "Açılım falan yok. Terörle mücadele var. Bu coğrafya romantizmi kaldırmıyor. Bu taşeronlarla olacak iş değil" değerlendirmesi yaparak PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye işaret etti. Darıcılı "Bakın söylüyorum; Örgütün Suriye yapısı kaynaklı, bu saldırı; yorumum budur; yanıldığımı da sanmıyorum. Bu yapı da kimin kontrolünde belli" değerlendirmesi yaptı.Erkek teröristin PKK'lı olduğu kesinleşti Öte yandan, TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu saldırganın PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, kadın teröristin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürdüğüne işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-saldirisini-duzenleyen-saldirganin-kimligi-belli-oldu-rojger-kod-adli-ali-orek-1089608748.html
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Ali Burak Darıcılı: Bu coğrafya romantizm kaldırmıyor
12:53 24.10.2024 (güncellendi: 13:12 24.10.2024)
Uluslararası Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye işaret ettiği "Açılım falan yok. Terörle mücadele var. Bu coğrafya romantizmi kaldırmıyor" değerlendirmesi gündem oldu.
Uluslararası Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı'nın Ankara Kazan'daki TUSAŞ saldırısının ardından yaptığı açıklama gündem oldu. Ali Burak Darıcılı "Açılım falan yok. Terörle mücadele var. Bu coğrafya romantizmi kaldırmıyor. Bu taşeronlarla olacak iş değil" değerlendirmesi yaparak PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye işaret etti. Darıcılı "Bakın söylüyorum; Örgütün Suriye yapısı kaynaklı, bu saldırı; yorumum budur; yanıldığımı da sanmıyorum. Bu yapı da kimin kontrolünde belli" değerlendirmesi yaptı.
Ali Burak Darıcılı özgeçmişi
Halihazırda Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdüren Ali Burak Darıcılı'nın çok sayıda kitabı bulunuyor. Bunlar İstihbarat Sırları, İstihbarat 101, Siber Uzay ve Siber Güvenlik, Güvenlik Teknoloji ve Yeni Tehditler olarak sıralanabilir.
Erkek teröristin PKK'lı olduğu kesinleşti
Öte yandan, TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu saldırganın PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, kadın teröristin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürdüğüne işaret ediyor.