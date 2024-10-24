https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-harekete-gecti-tusas-yerleskesinde-egitim-goren-cocuklara-1089604689.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: TUSAŞ yerleşkesinde eğitim gören çocuklara psikodestek verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: TUSAŞ yerleşkesinde eğitim gören çocuklara psikodestek verilecek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜSAŞ yerleşkesindeki kreş ve yerleşkenin yakınındaki okullarda eğitim gören çocuklara psikososyal destek vereceğini... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:13+0300
2024-10-24T11:13+0300
2024-10-24T11:13+0300
türkiye
tusaş
tusaş terör saldırısı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
psikolojik destek
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Türkiye'yi sarsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik terör saldırısının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerleşke içinde ve yerleşke yakınındaki okullarda eğitim gören çocuklara destek verileceğini açıkladı. Beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının izleri silinmeyi çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri saldırı sonrasında şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik psikososyal destek çalışması başlatmıştı. Yeni bir ekip oluşturan Bakanlık, yerleşke içinde kreşte eğitim gören küçük çocuklara ve çevredeki okullarda eğitim gören öğrencilere de psikososyal destek vermek için harekete geçti. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekip, çocuklarla görüşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/esinin-gonderdigi-cicegi-almak-icin-nizamiyeye-inmisti-zahide-guclu-tusas-saldirisinda-hayatini-1089602797.html
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tusaş, tusaş terör saldırısı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, psikolojik destek
tusaş, tusaş terör saldırısı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, psikolojik destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: TUSAŞ yerleşkesinde eğitim gören çocuklara psikodestek verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜSAŞ yerleşkesindeki kreş ve yerleşkenin yakınındaki okullarda eğitim gören çocuklara psikososyal destek vereceğini duyurdu.
Türkiye'yi sarsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik terör saldırısının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerleşke içinde ve yerleşke yakınındaki okullarda eğitim gören çocuklara destek verileceğini açıkladı.
Beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının izleri silinmeyi çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri saldırı sonrasında şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik psikososyal destek çalışması başlatmıştı. Yeni bir ekip oluşturan Bakanlık, yerleşke içinde kreşte eğitim gören küçük çocuklara ve çevredeki okullarda eğitim gören öğrencilere de psikososyal destek vermek için harekete geçti. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekip, çocuklarla görüşecek.