https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-harekete-gecti-tusas-yerleskesinde-egitim-goren-cocuklara-1089604689.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: TUSAŞ yerleşkesinde eğitim gören çocuklara psikodestek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: TUSAŞ yerleşkesinde eğitim gören çocuklara psikodestek verilecek

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜSAŞ yerleşkesindeki kreş ve yerleşkenin yakınındaki okullarda eğitim gören çocuklara psikososyal destek vereceğini... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T11:13+0300

2024-10-24T11:13+0300

2024-10-24T11:13+0300

türkiye

tusaş

tusaş terör saldırısı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

psikolojik destek

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Türkiye'yi sarsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik terör saldırısının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerleşke içinde ve yerleşke yakınındaki okullarda eğitim gören çocuklara destek verileceğini açıkladı. Beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının izleri silinmeyi çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri saldırı sonrasında şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik psikososyal destek çalışması başlatmıştı. Yeni bir ekip oluşturan Bakanlık, yerleşke içinde kreşte eğitim gören küçük çocuklara ve çevredeki okullarda eğitim gören öğrencilere de psikososyal destek vermek için harekete geçti. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekip, çocuklarla görüşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/esinin-gonderdigi-cicegi-almak-icin-nizamiyeye-inmisti-zahide-guclu-tusas-saldirisinda-hayatini-1089602797.html

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tusaş, tusaş terör saldırısı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, psikolojik destek