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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/zaharova-mirotvorets-teror-hucresini-anglo-saksonlar-besledi-1089591952.html
Zaharova: ‘Mirotvorets’ terör hücresini Anglo-Saksonlar besledi
Zaharova: ‘Mirotvorets’ terör hücresini Anglo-Saksonlar besledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Gutteres'I ‘kara lisyeye’ alan ‘Mirotvorets’ internet sitesinin Anglo-Saksonlar... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T22:36+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in Ukrayna merkezli aşırı sağcı ‘Mirotvorets’ (Barış Elçileri) internet sitesi tarafından ‘kara listeye’ alınmasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Anglo-Saksonların kendi koruyucularını yemeye başlayan bu terörist hücreyi ‘beslediklerini’ ifade etti.Zaharova, “Kiev teröristleri, BM Genel Sekreteri'ni ‘Mirotvorets’in veri tabanına dahil etti. Bunun, hedeflenen kurbanların listesi ya da başka bir deyimle imha edilecekler listesi olduğunu hatırlatırım. Bu siteyi sunucularında korumaya devam eden Anglo-Saksonlar, kendi koruyucularını yemeye başlayan bir terörist hücreyi daha besledi. Guterres’in NATO'nun ilkelerine kutsal bir şekilde bağlı olan bir Portekizli olduğunu hatırlatmak isterim” ifadelerine yer verdi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce bir açıklama yayımlayarak BM Genel Sekreteri'ni BRICS Zirvesi'ne gitme ve Ukrayna konulu konferansa katılmama kararı nedeniyle eleştirmişti. Bakanlık, Guterres'in seçimini 'yanlış', 'barışa hizmet etmeyen' ve 'BM'nin itibarını zedeleyen' bir tercih olduğunu iddia etmişti.Mirotvorets internet sitesi, gazetecilerin, Donetsk ve Lugansk halk cumuhuriyetleri milisleri ve diğer vatandaşların verilerini yayınlayarak onları ‘vatan hainleri’ olarak nitelendirdiği skandal yayınlarıyla biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bm-genel-sekreteri-guterres-brics-zirvesine-katilmak-uzere-kazanda-1089552331.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, mirotvorets, antonio guteres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, terörist, kara liste, portekiz, donetsk, lugansk, brics
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, mirotvorets, antonio guteres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, terörist, kara liste, portekiz, donetsk, lugansk, brics

Zaharova: ‘Mirotvorets’ terör hücresini Anglo-Saksonlar besledi

22:36 23.10.2024
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Gutteres'I ‘kara lisyeye’ alan ‘Mirotvorets’ internet sitesinin Anglo-Saksonlar tarafından korunduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in Ukrayna merkezli aşırı sağcı ‘Mirotvorets’ (Barış Elçileri) internet sitesi tarafından ‘kara listeye’ alınmasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Anglo-Saksonların kendi koruyucularını yemeye başlayan bu terörist hücreyi ‘beslediklerini’ ifade etti.
Zaharova, “Kiev teröristleri, BM Genel Sekreteri'ni ‘Mirotvorets’in veri tabanına dahil etti. Bunun, hedeflenen kurbanların listesi ya da başka bir deyimle imha edilecekler listesi olduğunu hatırlatırım. Bu siteyi sunucularında korumaya devam eden Anglo-Saksonlar, kendi koruyucularını yemeye başlayan bir terörist hücreyi daha besledi. Guterres’in NATO'nun ilkelerine kutsal bir şekilde bağlı olan bir Portekizli olduğunu hatırlatmak isterim” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce bir açıklama yayımlayarak BM Genel Sekreteri'ni BRICS Zirvesi'ne gitme ve Ukrayna konulu konferansa katılmama kararı nedeniyle eleştirmişti. Bakanlık, Guterres'in seçimini 'yanlış', 'barışa hizmet etmeyen' ve 'BM'nin itibarını zedeleyen' bir tercih olduğunu iddia etmişti.
Mirotvorets internet sitesi, gazetecilerin, Donetsk ve Lugansk halk cumuhuriyetleri milisleri ve diğer vatandaşların verilerini yayınlayarak onları ‘vatan hainleri’ olarak nitelendirdiği skandal yayınlarıyla biliniyor.
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
DÜNYA
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da
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