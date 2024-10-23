https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bm-genel-sekreteri-guterres-brics-zirvesine-katilmak-uzere-kazanda-1089552331.html

BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da

BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in, BRICS Zirvesi’ne katılmak için Rusya’nın Kazan şehrine geldiği duyuruldu. Guterres'in Rusya lideri... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T09:01+0300

2024-10-23T09:01+0300

2024-10-23T09:44+0300

dünya

brics

rusya

kazan

brics zirvesi

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreterliği

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089552991_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7d0d2218042b048d028bfb595df625de.jpg

Tataristan Meclisi’nden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kazan'daki Abdullah Tukay Uluslararası Havalimanı’nda Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin tarafından karşılandığı bildirildi.Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres’in uluslararası örgütün faaliyetini, Ortadoğu krizini ve Ukrayna’daki durumu ele alacakları duyuruldu.BM Genel Sekreterliği, Guterres’in Kazan’a gideceğini düne kadar doğrulamamıştı. BRICS Zirvesi'nin BM için büyük önem taşıması nedeniyle BM Genel Sekreter Guterres'in katılacağını belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, "Birleşmiş Milletler'in çalışmaları açısından büyük önem taşıyan bir toplantı, zira BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ediyor" demişti.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.Üç gün sürecek etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılacak.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS Zirvesi, küresel çok taraflılığa odaklanan üst düzey ikili ve diplomatik tartışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Düzinelerce ülkenin BRICS'e katılma veya grupla çalışma konusunda ilgi göstermesiyle mevcut üyeler, zirve sırasında bu ülkelerin katılımını görüşecek.Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/misir-cumhurbaskani-misirin-bricse-katilmasi-icin-rusyanin-verdigi-destegi-takdir-ediyorum-1089548245.html

rusya

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics, rusya, kazan, brics zirvesi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, vladimir putin