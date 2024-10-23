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BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in, BRICS Zirvesi’ne katılmak için Rusya’nın Kazan şehrine geldiği duyuruldu. Guterres'in Rusya lideri... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:01+0300
2024-10-23T09:44+0300
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bm genel sekreteri antonio guterres
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Tataristan Meclisi’nden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kazan'daki Abdullah Tukay Uluslararası Havalimanı’nda Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin tarafından karşılandığı bildirildi.Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres’in uluslararası örgütün faaliyetini, Ortadoğu krizini ve Ukrayna’daki durumu ele alacakları duyuruldu.BM Genel Sekreterliği, Guterres’in Kazan’a gideceğini düne kadar doğrulamamıştı. BRICS Zirvesi'nin BM için büyük önem taşıması nedeniyle BM Genel Sekreter Guterres'in katılacağını belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, "Birleşmiş Milletler'in çalışmaları açısından büyük önem taşıyan bir toplantı, zira BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ediyor" demişti.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.Üç gün sürecek etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılacak.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS Zirvesi, küresel çok taraflılığa odaklanan üst düzey ikili ve diplomatik tartışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Düzinelerce ülkenin BRICS'e katılma veya grupla çalışma konusunda ilgi göstermesiyle mevcut üyeler, zirve sırasında bu ülkelerin katılımını görüşecek.Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/misir-cumhurbaskani-misirin-bricse-katilmasi-icin-rusyanin-verdigi-destegi-takdir-ediyorum-1089548245.html
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brics, rusya, kazan, brics zirvesi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, vladimir putin
brics, rusya, kazan, brics zirvesi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, vladimir putin

BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da

09:01 23.10.2024 (güncellendi: 09:44 23.10.2024)
© FotoğrafBM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Fotoğraf
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in, BRICS Zirvesi’ne katılmak için Rusya’nın Kazan şehrine geldiği duyuruldu. Guterres'in Rusya lideri Putin'le bir araya geleceği belirtildi.
Tataristan Meclisi’nden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kazan'daki Abdullah Tukay Uluslararası Havalimanı’nda Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin tarafından karşılandığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres’in uluslararası örgütün faaliyetini, Ortadoğu krizini ve Ukrayna’daki durumu ele alacakları duyuruldu.
BM Genel Sekreterliği, Guterres’in Kazan’a gideceğini düne kadar doğrulamamıştı. BRICS Zirvesi'nin BM için büyük önem taşıması nedeniyle BM Genel Sekreter Guterres'in katılacağını belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, "Birleşmiş Milletler'in çalışmaları açısından büyük önem taşıyan bir toplantı, zira BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ediyor" demişti.

BRICS Zirvesi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.
Üç gün sürecek etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılacak.
Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.

BRICS Zirvesi, küresel çok taraflılığa odaklanan üst düzey ikili ve diplomatik tartışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Düzinelerce ülkenin BRICS'e katılma veya grupla çalışma konusunda ilgi göstermesiyle mevcut üyeler, zirve sırasında bu ülkelerin katılımını görüşecek.
Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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