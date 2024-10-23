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Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'yla ilgili konuştu: 'Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek'
Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'yla ilgili konuştu: 'Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek'
Sputnik Türkiye
Çok tartışılan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'yla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eleştirilerin bir kısmına kendisinin de... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T15:17+0300
2024-10-23T15:17+0300
türkiye
cumhurbaşkanı yardımcısı
cevdet yılmaz
savunma sanayii destekleme fonu
kanun teklifi
kredi kartı
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Türkiye'nin gündemine oturan Savunma Sanayi Destek Fonu'yla ilgili olarak limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira pay alınmasını öngören yasa teklifi çok tartışılmıştı. Kamuoyundaki tartışmalar sonrasında yasa teklifi geri çekilirken, görüşmelerin de ertelendiği duyurulmuştu. Bu konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'bütçe sonrasında yeniden konunun ayrıntılı bir şekilde tartışılacağını, paketin gözden geçirileceğini ama şu anda ertelenmiş durumda olduğunu' söyledi. Eleştirilerin bir kısmına katılıyorumGazetecilerle bir araya gelen Yılmaz en çok konuşulan Savunma Sanayi Destek Fonu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını belirten Yılmaz Kanun teklifinin yeni yılda Meclisin gündemine gelip gelmeyeceğine dair soruya şöyle yanıt verdi: Savunma sanayi sektöründe proje sayısının bini geçtiğini ve sektörün büyüklüğünün 15 milyar doların üzerine çıktığını belirten Yılmaz, "Zamanında paramızla vermedikleri ürünleri şimdi ülkelere biz satıyoruz. Ama yeterli değil" dedi. Deprem bölgesine asıl harcama şimdi yapılıyor Bütçe Kanunu Teklifi'nde depreme ayrılan pay hakkında da bilgi veren Yılmaz, 'asıl harcamanın' şu anda yapıldığını belirtti. Sadece merkezi yönetim bütçesinden iki senede 2024 fiyatları üzerinden 2.6 trilyonluk bir harcama olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu muazzam bir rakam, aşağı yukarı 70 milyar dolar civarına denk geliyor. Gelecek yıldan itibaren bu harcamalara olan ihtiyaç da azalacak. Dolayısıyla büyük bir yük ama gelecek yıl itibarıyla bu yük azalıyor" dedi.Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulması çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz düşen doğurganlık hızı, demografik dönüşüm gibi konuların ele alınacağını ve yeni bir eylem planı geliştirileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/savunma-sanayii-fonu-teklifi-icin-erteleme-karari-alindi-1089259267.html
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cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz, savunma sanayii destekleme fonu , kanun teklifi, kredi kartı
cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz, savunma sanayii destekleme fonu , kanun teklifi, kredi kartı

Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'yla ilgili konuştu: 'Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek'

15:17 23.10.2024
© İHA / İBRAHİM ŞEN-AW289576Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© İHA / İBRAHİM ŞEN-AW289576
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Çok tartışılan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'yla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını belirtirken, kalem kalem yeniden ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alacaklarını söyledi. Yılmaz, Demografik Nüfus Yüksek Kurulu da oluşturacaklarını dile getirdi.
Türkiye'nin gündemine oturan Savunma Sanayi Destek Fonu'yla ilgili olarak limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira pay alınmasını öngören yasa teklifi çok tartışılmıştı. Kamuoyundaki tartışmalar sonrasında yasa teklifi geri çekilirken, görüşmelerin de ertelendiği duyurulmuştu. Bu konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'bütçe sonrasında yeniden konunun ayrıntılı bir şekilde tartışılacağını, paketin gözden geçirileceğini ama şu anda ertelenmiş durumda olduğunu' söyledi.

Eleştirilerin bir kısmına katılıyorum

Gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz en çok konuşulan Savunma Sanayi Destek Fonu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını belirten Yılmaz Kanun teklifinin yeni yılda Meclisin gündemine gelip gelmeyeceğine dair soruya şöyle yanıt verdi:
"Meclis bunun için var, teklif gelir, tartışmalar olur, oylama olur, gerekirse teklifi geri çekersiniz ya da dönüştürürsünüz. Bu, bir zaaf olarak görülmemeli. Toplumsal olarak ciddi eleştiriler konuldu ortaya. Etki değerlendirmeleri biraz hızlı yapılmıştı. Şöyle bir karar verildi: Cumhur İttifakı olarak, tekrar bütçe sonrasında bir araya geleceğiz, ayrıntılı bir şekilde tartışmalarını yapacağız, kalem kalem tekrar bakılacak. Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak. Ama şu anda ertelenmiş durumda. Bütçeye yoğunlaşmış durumdayız."
Savunma sanayi sektöründe proje sayısının bini geçtiğini ve sektörün büyüklüğünün 15 milyar doların üzerine çıktığını belirten Yılmaz, "Zamanında paramızla vermedikleri ürünleri şimdi ülkelere biz satıyoruz. Ama yeterli değil" dedi.

Deprem bölgesine asıl harcama şimdi yapılıyor

Bütçe Kanunu Teklifi'nde depreme ayrılan pay hakkında da bilgi veren Yılmaz, 'asıl harcamanın' şu anda yapıldığını belirtti. Sadece merkezi yönetim bütçesinden iki senede 2024 fiyatları üzerinden 2.6 trilyonluk bir harcama olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu muazzam bir rakam, aşağı yukarı 70 milyar dolar civarına denk geliyor. Gelecek yıldan itibaren bu harcamalara olan ihtiyaç da azalacak. Dolayısıyla büyük bir yük ama gelecek yıl itibarıyla bu yük azalıyor" dedi.
Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulması çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz düşen doğurganlık hızı, demografik dönüşüm gibi konuların ele alınacağını ve yeni bir eylem planı geliştirileceğini söyledi.
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
EKONOMİ
Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı
15 Ekim, 18:05
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