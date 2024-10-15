https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/savunma-sanayii-fonu-teklifi-icin-erteleme-karari-alindi-1089259267.html
Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı
Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı
Sputnik Türkiye
Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T18:05+0300
2024-10-15T18:05+0300
2024-10-15T19:06+0300
ekonomi
savunma
kredi
kredi kartı
kredi borcu
kredi kartı limiti
tbmm
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TBMM'de tartışma yaratan savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiği açıklandı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz. Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tbmm-plan-ve-butce-komisyonu-basladi-kredi-kartindan-savunma-payi-kesintisinde-degisiklik-olacak-mi-1089253565.html
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savunma, kredi, kredi kartı, kredi borcu, kredi kartı limiti, tbmm
savunma, kredi, kredi kartı, kredi borcu, kredi kartı limiti, tbmm
Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı
18:05 15.10.2024 (güncellendi: 19:06 15.10.2024)
Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini belirterek teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.
TBMM'de tartışma yaratan savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiği açıklandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz. Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi.