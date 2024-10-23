https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/yesilirmak-kiyisina-cuvallar-dolusu-sogan-ve-patlican-dokuldu-inceleme-baslatildi-1089551537.html
Yeşilırmak kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü: İnceleme başlatıldı
Yeşilırmak kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü: İnceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çürümeye yüz tutmuş çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü. Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T08:45+0300
2024-10-23T08:45+0300
2024-10-23T08:45+0300
türkiye
nehir
soğan
patlıcan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089551379_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_24474b478cdd1079414942516a94c820.jpg
Soğan üretiminde Türkiye'de ikinci sırada bulunan kentte, Amasya - Çorum karayolu üzerindeki bir köprünün altından akan nehir sularının kıyısında kirliliğe ve kötü kokuya yol açan bu durum tepkiye neden oldu. Irmakta balık kalmadıSatılmayı beklerken dökülen bu ürünlerin faydalı şekilde değerlendirilebileceğine değinen vatandaşlardan Hamdi Demir, "Bugün oraya döken, yarın ırmağın içine de dökecektir. Bu ürünler çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi ya da gömülmeliydi. Eskiden köylerde çöpe bir şey atılmazdı. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar anlamış değilim" dedi. Uzun yılladır balık tuttuğu nehrin kıyısına soğan ve patlıcanın yanı sıra diğer ürünlerin de atıldığını gördüklerini anlatan Demir, "Bu görüntüler Amasya'ya yakışmıyor. Zaten ırmakta balık da kalmadı" diye konuştu. Tepki çeken görüntülerin ihbarı üzerine Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/edirnede-nehir-kenarinda-uzerinde-yanik-ve-kesiklerin-oldugu-ceset-bulundu-1089360330.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089551379_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_24883ec7c307a9bac1e4ccf8f7a6c4e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nehir, soğan, patlıcan
Yeşilırmak kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü: İnceleme başlatıldı
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çürümeye yüz tutmuş çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü. Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.
Soğan üretiminde Türkiye'de ikinci sırada bulunan kentte, Amasya - Çorum karayolu üzerindeki bir köprünün altından akan nehir sularının kıyısında kirliliğe ve kötü kokuya yol açan bu durum tepkiye neden oldu.
Satılmayı beklerken dökülen bu ürünlerin faydalı şekilde değerlendirilebileceğine değinen vatandaşlardan Hamdi Demir, "Bugün oraya döken, yarın ırmağın içine de dökecektir. Bu ürünler çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi ya da gömülmeliydi. Eskiden köylerde çöpe bir şey atılmazdı. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar anlamış değilim" dedi.
Uzun yılladır balık tuttuğu nehrin kıyısına soğan ve patlıcanın yanı sıra diğer ürünlerin de atıldığını gördüklerini anlatan Demir, "Bu görüntüler Amasya'ya yakışmıyor. Zaten ırmakta balık da kalmadı" diye konuştu.
Tepki çeken görüntülerin ihbarı üzerine Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.