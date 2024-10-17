https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/edirnede-nehir-kenarinda-uzerinde-yanik-ve-kesiklerin-oldugu-ceset-bulundu-1089360330.html
Edirne'de nehir kenarında üzerinde yanık ve kesiklerin olduğu ceset bulundu
Edirne'de nehir kenarında üzerinde yanık ve kesiklerin olduğu ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Edirne’de nehir kenarında kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğu ile ilgili araştırma... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T22:35+0300
2024-10-17T22:35+0300
2024-10-17T22:35+0300
ceset
türkiye
nehir
edirne
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Edirne’de geçen Tunca Nehri’nin kenarında bir ceset bulundu. Cesedi görenlerin ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, cesette kesi izleri ve yanıklar olduğu ortaya çıktı.Cesedin bulunduğu alanda ateş yakıldığını belirleyen Polis Olay Yeri İnceleme Timi tarafından detaylı inceleme yapıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/vanda-bazi-alanlar-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1089359061.html
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ceset, nehir, edirne
Edirne'de nehir kenarında üzerinde yanık ve kesiklerin olduğu ceset bulundu
Edirne’de nehir kenarında kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğu ile ilgili araştırma başlatıldı.
Edirne’de geçen Tunca Nehri’nin kenarında bir ceset bulundu. Cesedi görenlerin ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, cesette kesi izleri ve yanıklar olduğu ortaya çıktı.
Cesedin bulunduğu alanda ateş yakıldığını belirleyen Polis Olay Yeri İnceleme Timi tarafından detaylı inceleme yapıldı.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.