https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/edirnede-nehir-kenarinda-uzerinde-yanik-ve-kesiklerin-oldugu-ceset-bulundu-1089360330.html

Edirne'de nehir kenarında üzerinde yanık ve kesiklerin olduğu ceset bulundu

Edirne'de nehir kenarında üzerinde yanık ve kesiklerin olduğu ceset bulundu

Sputnik Türkiye

Edirne’de nehir kenarında kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğu ile ilgili araştırma... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T22:35+0300

2024-10-17T22:35+0300

2024-10-17T22:35+0300

ceset

türkiye

nehir

edirne

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Edirne’de geçen Tunca Nehri’nin kenarında bir ceset bulundu. Cesedi görenlerin ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, cesette kesi izleri ve yanıklar olduğu ortaya çıktı.Cesedin bulunduğu alanda ateş yakıldığını belirleyen Polis Olay Yeri İnceleme Timi tarafından detaylı inceleme yapıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/vanda-bazi-alanlar-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1089359061.html

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