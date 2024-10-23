https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/unlu-giyim-markasinin-eski-ceosu-uluslararasi-seks-ticaretiyle-suclandi--1089555060.html
Ünlü giyim markasının eski CEO'su 'uluslararası seks ticaretiyle' suçlandı
Ünlü giyim markasının eski CEO'su 'uluslararası seks ticaretiyle' suçlandı
Sputnik Türkiye
Bir zamanlar ABD'nin en yüksek maaşlı CEO'larından biri olan ve dev bir giyim markasında görev yapan Mike Jeffries, partneriyle birlikte 'fuhuş ve seks... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:44+0300
2024-10-23T10:44+0300
2024-10-23T10:44+0300
dünya
abd
abercrombie&fitch
ceo
mike jeffries
matthew smith
james jacobson
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073505520_0:0:2545:1432_1920x0_80_0_0_de3166e1c11e859efb4f1e1d72d0d483.jpg
Dünyaca ünlü uluslararası bir giyim markası olan Abercrombie& Fitch'in 20 yıl boyunca CEO görevinde bulunan Mike Jeffries ve partneri Matthew Smith, fuhuş ve uluslararası seks ticareti işletmesi yürütmekle suçlandı.Çift ve onlara aracılık yapan James Jacobson, Salı sabahı tutuklandı. Aynı gün çıktıkları mahkemede Jeffries 10 milyon dolar ve aracı Jacobson 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılırken ünlü eski CEO'nun partneri Smith'in tutuklanması emredildi.'Seks ticareti, tecavüz ve cinsel saldırı' suçlamalarından dava açıldıÇiftin geçen sene açılan soruşturmada, dünyanın dört bir yanındaki otellerde düzenledikleri etkinliklerde erkeklere tecavüz ettikleri iddia edilmişti. Açılan soruşturmada bu etkinlikler için erkek bulmakla görevli bir aracının olduğu ve 'işe alım' yapmak üzere karmaşık bir ağın kurulduğu ortaya çıktı.Salı günü yapılan açıklamalarda yetkililer, Jeffries'in servetini, gücünü ve statüsünü kullanarak 'kendi ve partnerinin cinsel zevki' için seks ticareti yaptığını iddia etti. Bu etkinliklere katılmak istemeyen erkekleri zorla uyuşturup Viagra verdikleri söylenirken, 'gizliliği korumak için milyonlarca dolar harcadıkları' vurgulanıyor.Ünlü giyim markasının, CEO'nun görev yaptığı 20 yıl boyunca yönettiği seks ticareti operasyonunu finanse ettiği iddia edildiSalı günü konuşan ve bazı mağdurların avukatlığını yapan Brad Edwards, 'bu tutuklamaların, ünlü giyim markasının sağladığı meşru kılıf altında yıllarca işletilen seks ticaretinde sömürülen ve istismara uğrayan mağdurlar için adaleti sağlama yolunda ilk büyük adım' olduğunu belirtti.Yetkililer, İlk soruşturmada konuşan 12 mağdurun, 80 yaşındaki eski CEO Jeffries ve 61 yaşındaki İngiliz partneri Smith için düzenlenen etkinliklere katıldıklarını söylemişti. Bunlardan sekizi aracı Jacobson tarafından işe alındıklarını açıklamıştı. Ancak yakın zamanda daha fazla mağdur, aynı etkinliklerde zorla istismar edildiklerini ve etkinliklerin içeriği hakkında yeterince bilgi verilmediğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/diddy-hakkinda-aralarinda-13-yasinda-bir-kiza-cinsel-saldiri-dahil-olmak-uzere-7-yeni-dava-acildi-1089494932.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073505520_0:0:2545:1910_1920x0_80_0_0_dc08af6b60a0da0e2d9decdd5ff565a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abercrombie & fitch, abercrombie
abercrombie & fitch, abercrombie
Ünlü giyim markasının eski CEO'su 'uluslararası seks ticaretiyle' suçlandı
Bir zamanlar ABD'nin en yüksek maaşlı CEO'larından biri olan ve dev bir giyim markasında görev yapan Mike Jeffries, partneriyle birlikte 'fuhuş ve seks ticareti' yapmakla suçlandı. Tutuklanan çiftin, yıllar boyunca çok sayıda erkeğe, düzenledikleri etkinliklerde tecavüz ettiği iddia ediliyor.
Dünyaca ünlü uluslararası bir giyim markası olan Abercrombie& Fitch'in 20 yıl boyunca CEO görevinde bulunan Mike Jeffries ve partneri Matthew Smith, fuhuş ve uluslararası seks ticareti işletmesi yürütmekle suçlandı.
Çift ve onlara aracılık yapan James Jacobson, Salı sabahı tutuklandı. Aynı gün çıktıkları mahkemede Jeffries 10 milyon dolar ve aracı Jacobson 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılırken ünlü eski CEO'nun partneri Smith'in tutuklanması emredildi.
'Seks ticareti, tecavüz ve cinsel saldırı' suçlamalarından dava açıldı
Çiftin geçen sene açılan soruşturmada, dünyanın dört bir yanındaki otellerde düzenledikleri etkinliklerde erkeklere tecavüz ettikleri iddia edilmişti. Açılan soruşturmada bu etkinlikler için erkek bulmakla görevli bir aracının olduğu ve 'işe alım' yapmak üzere karmaşık bir ağın kurulduğu ortaya çıktı.
Salı günü yapılan açıklamalarda yetkililer, Jeffries'in servetini, gücünü ve statüsünü kullanarak 'kendi ve partnerinin cinsel zevki' için seks ticareti yaptığını iddia etti.
Bu etkinliklere katılmak istemeyen erkekleri zorla uyuşturup Viagra verdikleri söylenirken, 'gizliliği korumak için milyonlarca dolar harcadıkları' vurgulanıyor.
Ünlü giyim markasının, CEO'nun görev yaptığı 20 yıl boyunca yönettiği seks ticareti operasyonunu finanse ettiği iddia edildi
Salı günü konuşan ve bazı mağdurların avukatlığını yapan Brad Edwards, 'bu tutuklamaların, ünlü giyim markasının sağladığı meşru kılıf altında yıllarca işletilen seks ticaretinde sömürülen ve istismara uğrayan mağdurlar için adaleti sağlama yolunda ilk büyük adım' olduğunu belirtti.
Yetkililer, İlk soruşturmada konuşan 12 mağdurun, 80 yaşındaki eski CEO Jeffries ve 61 yaşındaki İngiliz partneri Smith için düzenlenen etkinliklere katıldıklarını söylemişti.
Bunlardan sekizi aracı Jacobson tarafından işe alındıklarını açıklamıştı. Ancak yakın zamanda daha fazla mağdur, aynı etkinliklerde zorla istismar edildiklerini ve etkinliklerin içeriği hakkında yeterince bilgi verilmediğini iddia etti.