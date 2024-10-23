Ümit Özdağ: Devlet idaresini bilmeyen açılımcıların anlamış olduğunu umuyorum
© AAÜmit Özdağ
© AA
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Ümit Özdağ, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama gerçekleştirdi.
Özdağ, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, şu ifadelerde bulundu:
"Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.
Bu vesile ile terör örgütleriyle müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiğini devlet idaresini bilmeyen açılımcıların anlamış olduğunu umuyorum.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dilerim.
Büyük Türk Milleti’nin başı sağ olsun..."
Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 23, 2024
Bu vesile ile terör örgütleriyle müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiğini devlet idaresini bilmeyen açılımcıların… pic.twitter.com/bkAsriV4cW