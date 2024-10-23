Ümit Özdağ: Devlet idaresini bilmeyen açılımcıların anlamış olduğunu umuyorum

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.



Bu vesile ile terör örgütleriyle müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiğini devlet idaresini bilmeyen açılımcıların… pic.twitter.com/bkAsriV4cW