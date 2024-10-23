https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/altun-sosyal-medyanin-teror-propagandasina-zemin-hazirlayan-iceriklere-izin-vermemesi-gerektigini-1089590822.html

Altun: Sosyal medyanın terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere izin vermemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz

Altun: Sosyal medyanın terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere izin vermemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini hatırlatarak... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T21:29+0300

2024-10-23T21:29+0300

2024-10-23T21:30+0300

türkiye

sosyal medya

terör

terör örgütü

propaganda

dezenformasyon

fahrettin altun

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya ve medyaya yönelik hatırlatmalarda bulundu."Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" diyen Altun saldırı sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.'Bir kez daha hatırlatmak isteriz'Yazılı açıklamasında dezenformasyona ve propagandaya karşı uyarılarda bulunan Altun "Sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu platformların, toplumun huzurunu ve güvenliğini korumak adına daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesi önemlidir" dedi.Medyanın terör propagandasına karşı tedbirli davranması gerektiğini ifade eden Altun şu açıklamada bulundu:Fahrettin Altun, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesini, vatandaşların dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını rica etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/erdogan-putin-gorusmesiyle-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-rusya-ile-iliskiler-guclenerek-1089589148.html

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sosyal medya, terör, terör örgütü, propaganda, dezenformasyon, fahrettin altun