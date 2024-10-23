https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/altun-sosyal-medyanin-teror-propagandasina-zemin-hazirlayan-iceriklere-izin-vermemesi-gerektigini-1089590822.html
Altun: Sosyal medyanın terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere izin vermemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz
Altun: Sosyal medyanın terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere izin vermemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini hatırlatarak... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T21:29+0300
2024-10-23T21:29+0300
2024-10-23T21:30+0300
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sosyal medya
terör
terör örgütü
propaganda
dezenformasyon
fahrettin altun
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya ve medyaya yönelik hatırlatmalarda bulundu."Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" diyen Altun saldırı sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.'Bir kez daha hatırlatmak isteriz'Yazılı açıklamasında dezenformasyona ve propagandaya karşı uyarılarda bulunan Altun "Sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu platformların, toplumun huzurunu ve güvenliğini korumak adına daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesi önemlidir" dedi.Medyanın terör propagandasına karşı tedbirli davranması gerektiğini ifade eden Altun şu açıklamada bulundu:Fahrettin Altun, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesini, vatandaşların dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını rica etti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/erdogan-putin-gorusmesiyle-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-rusya-ile-iliskiler-guclenerek-1089589148.html
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sosyal medya, terör, terör örgütü, propaganda, dezenformasyon, fahrettin altun
sosyal medya, terör, terör örgütü, propaganda, dezenformasyon, fahrettin altun
Altun: Sosyal medyanın terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere izin vermemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz
21:29 23.10.2024 (güncellendi: 21:30 23.10.2024)
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini hatırlatarak, medyadan da duyarlı olunmasını istedi. Altun, dezenformasyon faaliyetlerine karşı da uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya ve medyaya yönelik hatırlatmalarda bulundu.
"Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" diyen Altun saldırı sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
'Bir kez daha hatırlatmak isteriz'
Yazılı açıklamasında dezenformasyona ve propagandaya karşı uyarılarda bulunan Altun "Sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu platformların, toplumun huzurunu ve güvenliğini korumak adına daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesi önemlidir" dedi.
Medyanın terör propagandasına karşı tedbirli davranması gerektiğini ifade eden Altun şu açıklamada bulundu:
"Aynı şekilde, medyanın da terörle ilgili haberlerini dikkatli bir şekilde yaparak toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlaması ve terör propagandasına karşı duyarlı olması gerekmektedir. Bu sorumluluk bilinci, terörün yayılmasını engellemede kritik bir rol oynayacaktır."
Fahrettin Altun, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesini, vatandaşların dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını rica etti