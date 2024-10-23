Üç büyükler terör saldırısını kınadı
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Süper Lig'de oynayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.
Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sosyal medya hesabından TUSAŞ saldırısını kınama açıklaması yayımladı.
Beşiktaş'tan taziye mesajı
Sosyal medya hesabından Beşiktaş Jimnastik Kulübü ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz'' dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/TnuAMxWK1w— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 23, 2024
Fenerbahçe'den kınama
Saldırısı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü ''Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz'' açıklaması yayımladı.
Başımız sağ olsun.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 23, 2024
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/wEtvdyCHBZ
Galatasaray'dan ilk açıklama
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz'' dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/jXmDIGy29X— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 23, 2024