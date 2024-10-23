https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html

Üç büyükler terör saldırısını kınadı

Üç büyükler terör saldırısını kınadı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de oynayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:43+0300

2024-10-23T17:43+0300

2024-10-23T17:43+0300

türkiye

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

süper lig

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

ankara

saldırı

silahlı saldırı

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Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sosyal medya hesabından TUSAŞ saldırısını kınama açıklaması yayımladı.Beşiktaş'tan taziye mesajıSosyal medya hesabından Beşiktaş Jimnastik Kulübü ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz'' dedi.Fenerbahçe'den kınamaSaldırısı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü ''Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz'' açıklaması yayımladı.Galatasaray'dan ilk açıklamaAvrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html

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