https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-saldirisini-is-dunyasi-lanetledi-1089579045.html
TUSAŞ saldırısını iş dünyası lanetledi
TUSAŞ saldırısını iş dünyası lanetledi
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yönelik saldırıyı iş dünyası temsilcileri de lanetledi. Verilen mesajlarda başsağlığı dilendi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:05+0300
2024-10-23T18:05+0300
2024-10-23T18:05+0300
türkiye
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu
ankara ticaret odası (ato)
ankara sanayi odası (aso)
tesk
bendevi palandöken
gürsel baran
tusaş
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Türkiye'yi sarsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını iş dünyasından TOBB, TESK, ATO ve ASO temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla lanetledi. Yapılan açıklamalarda başsağlığı mesajları da yer aldı. 'Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun." dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Palandöken, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, terörle mücadelede devletin sonuna kadar yanında olacaklarını belirterek, "Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklama yaptı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da yaptığı açıklamada, "Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Üretim gücümüzü sekteye uğratmaya teşebbüs eden, ülkemize ve savunma sanayimize zarar veren hainler, bu girişimlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise sosyal medya paylaşımında, "Savunma sanayimizin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html
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tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, ankara ticaret odası (ato), ankara sanayi odası (aso), tesk, bendevi palandöken, gürsel baran, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), silahlı saldırı, tusaş terör saldırısı
tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, ankara ticaret odası (ato), ankara sanayi odası (aso), tesk, bendevi palandöken, gürsel baran, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), silahlı saldırı, tusaş terör saldırısı
TUSAŞ saldırısını iş dünyası lanetledi
TUSAŞ'a yönelik saldırıyı iş dünyası temsilcileri de lanetledi. Verilen mesajlarda başsağlığı dilendi.
Türkiye'yi sarsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını iş dünyasından TOBB, TESK, ATO ve ASO temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla lanetledi. Yapılan açıklamalarda başsağlığı mesajları da yer aldı.
'Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun." dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Palandöken, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, terörle mücadelede devletin sonuna kadar yanında olacaklarını belirterek, "Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklama yaptı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da yaptığı açıklamada, "Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Üretim gücümüzü sekteye uğratmaya teşebbüs eden, ülkemize ve savunma sanayimize zarar veren hainler, bu girişimlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise sosyal medya paylaşımında, "Savunma sanayimizin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.