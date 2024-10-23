https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-saldirisi-sonrasi-borsa-istanbul-dususle-kapandi-1089583619.html

TUSAŞ saldırısı sonrası Borsa İstanbul düşüşle kapandı

TUSAŞ saldırısı sonrası Borsa İstanbul düşüşle kapandı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırı sonrası Borsa İstanbul -1.40 değer kaybederek 8... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T19:02+0300

2024-10-23T19:02+0300

2024-10-23T19:08+0300

ekonomi

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

borsa

borsa istanbul

bist

bist-100

bist-50

patlama

altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054440566_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_909d2e24668861381d53eb33f2c01d25.jpg

Borsa İstanbul 23 Ekim Çarşamba günü yaşanan TUSAŞ saldırısı sonrası -1.40 değer kaybetti.Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası Borsa İstanbul -1.40 değer kaybederek 8 bin 714.69 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul'da en çok işlem gören hisse BAKAB, PEHOL, ATEKS olurken en çok değer kaybeden hisseler ise SAFKR, EUHOL, BRMEN oldu. Saldırıya uğrayan TUSAŞ hisseleri ise 0.30 değer kazandı.Gram altın ne kadar?Gram altın saldırı sonrası -1.28 değer kaybederek 2 bin 989.14 lira seviyesine düştü. Çeyrek altın 4 bin 887.24 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 19 bin 489.19 liradan işlem görüyor.Dolar TL ne kadar?Dolar piyasa kapanışında 0.12 yükselerek 34.30 liraya çıktı. Euro TL ise 37.01 seviyesine indi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tusaş, tusaş nedir, tusas, son dakika, tusaş açılımı, ankara son dakika, tusaş nerede, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, haberler, tusaş ne demek, tusaş patlama, ankara patlama, ankara tusaş nerede, tusas nedir, ankarada patlama, tusaş saldırısı, kahramankazan, tusaş ne, ankara patlaması, tusaş neresi, sözcü, tuşaş, son dakika ankara, tusaş nerde, ntv, ankara terör saldırısı