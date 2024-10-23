https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-saldirisi-sonrasi-borsa-istanbul-dususle-kapandi-1089583619.html
TUSAŞ saldırısı sonrası Borsa İstanbul düşüşle kapandı
TUSAŞ saldırısı sonrası Borsa İstanbul düşüşle kapandı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırı sonrası Borsa İstanbul -1.40 değer kaybederek 8... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T19:02+0300
2024-10-23T19:02+0300
2024-10-23T19:08+0300
ekonomi
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
borsa
borsa istanbul
bist
bist-100
bist-50
patlama
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054440566_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_909d2e24668861381d53eb33f2c01d25.jpg
Borsa İstanbul 23 Ekim Çarşamba günü yaşanan TUSAŞ saldırısı sonrası -1.40 değer kaybetti.Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası Borsa İstanbul -1.40 değer kaybederek 8 bin 714.69 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul'da en çok işlem gören hisse BAKAB, PEHOL, ATEKS olurken en çok değer kaybeden hisseler ise SAFKR, EUHOL, BRMEN oldu. Saldırıya uğrayan TUSAŞ hisseleri ise 0.30 değer kazandı.Gram altın ne kadar?Gram altın saldırı sonrası -1.28 değer kaybederek 2 bin 989.14 lira seviyesine düştü. Çeyrek altın 4 bin 887.24 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 19 bin 489.19 liradan işlem görüyor.Dolar TL ne kadar?Dolar piyasa kapanışında 0.12 yükselerek 34.30 liraya çıktı. Euro TL ise 37.01 seviyesine indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054440566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92ce3c54d4fe4334d416168d27c03288.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tusaş, tusaş nedir, tusas, son dakika, tusaş açılımı, ankara son dakika, tusaş nerede, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, haberler, tusaş ne demek, tusaş patlama, ankara patlama, ankara tusaş nerede, tusas nedir, ankarada patlama, tusaş saldırısı, kahramankazan, tusaş ne, ankara patlaması, tusaş neresi, sözcü, tuşaş, son dakika ankara, tusaş nerde, ntv, ankara terör saldırısı
tusaş, tusaş nedir, tusas, son dakika, tusaş açılımı, ankara son dakika, tusaş nerede, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, haberler, tusaş ne demek, tusaş patlama, ankara patlama, ankara tusaş nerede, tusas nedir, ankarada patlama, tusaş saldırısı, kahramankazan, tusaş ne, ankara patlaması, tusaş neresi, sözcü, tuşaş, son dakika ankara, tusaş nerde, ntv, ankara terör saldırısı
TUSAŞ saldırısı sonrası Borsa İstanbul düşüşle kapandı
19:02 23.10.2024 (güncellendi: 19:08 23.10.2024)
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırı sonrası Borsa İstanbul -1.40 değer kaybederek 8 bin 714.69 ile kapandı. Dolar/TL 34.30 liraya yükseldi. Gram altın ise -1.28 gerileme yaşayarak 2 bin 989.14 liraya geriledi.
Borsa İstanbul 23 Ekim Çarşamba günü yaşanan TUSAŞ saldırısı sonrası -1.40 değer kaybetti.
Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası Borsa İstanbul -1.40 değer kaybederek 8 bin 714.69 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul'da en çok işlem gören hisse BAKAB, PEHOL, ATEKS olurken en çok değer kaybeden hisseler ise SAFKR, EUHOL, BRMEN oldu. Saldırıya uğrayan TUSAŞ hisseleri ise 0.30 değer kazandı.
Gram altın saldırı sonrası -1.28 değer kaybederek 2 bin 989.14 lira seviyesine düştü. Çeyrek altın 4 bin 887.24 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 19 bin 489.19 liradan işlem görüyor.
Dolar piyasa kapanışında 0.12 yükselerek 34.30 liraya çıktı. Euro TL ise 37.01 seviyesine indi.