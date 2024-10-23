https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/turkiyede-twitter-ve-instagrama-erisim-sorunu-yasaniyor-henuz-resmi-aciklama-yok-1089580549.html
Türkiye genelinde Telegram, Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor
Türkiye genelinde Telegram, Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sosyal medyaya erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, Telegram Twitter ve Instagram'a erişim sağlayamıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:24+0300
2024-10-23T18:24+0300
2024-10-23T18:32+0300
yaşam
twitter
instagram
türkiye
erişim engeli
erişim
erişim sorunu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ankara saldırısının ardından Türkiye genelinde sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Telegram, Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrasına erişim sağlayamıyor. Söz konusu aksaklık, Ankara Kazan'da TUSAŞ'ı hedef alan bir terör saldırıs gerçekleştirilmesinin ardından yaşandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/icisleri-bakani-yerlikaya-biri-kadin-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1089580740.html
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instagram çöktü mü, instagram kapandı mı, instagram açıldı mı, twitter çöktü mü
instagram çöktü mü, instagram kapandı mı, instagram açıldı mı, twitter çöktü mü
Türkiye genelinde Telegram, Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor
18:24 23.10.2024 (güncellendi: 18:32 23.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye genelinde sosyal medyaya erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, Telegram Twitter ve Instagram'a erişim sağlayamıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.
Ankara saldırısının ardından Türkiye genelinde sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Telegram, Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrasına erişim sağlayamıyor.
Söz konusu aksaklık, Ankara Kazan'da TUSAŞ'ı hedef alan bir terör saldırıs gerçekleştirilmesinin ardından yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi.