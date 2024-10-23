https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/turkiyede-twitter-ve-instagrama-erisim-sorunu-yasaniyor-henuz-resmi-aciklama-yok-1089580549.html

Türkiye genelinde Telegram, Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye genelinde Telegram, Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sosyal medyaya erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, Telegram Twitter ve Instagram'a erişim sağlayamıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:24+0300

2024-10-23T18:24+0300

2024-10-23T18:32+0300

yaşam

twitter

instagram

türkiye

erişim engeli

erişim

erişim sorunu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ankara saldırısının ardından Türkiye genelinde sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Telegram, Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya mecrasına erişim sağlayamıyor. Söz konusu aksaklık, Ankara Kazan'da TUSAŞ'ı hedef alan bir terör saldırıs gerçekleştirilmesinin ardından yaşandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/icisleri-bakani-yerlikaya-biri-kadin-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1089580740.html

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instagram çöktü mü, instagram kapandı mı, instagram açıldı mı, twitter çöktü mü