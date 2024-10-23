https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tff-43-bini-turk-olan-yaklasik-4-milyon-internet-sitesini-kapattirdi-1089567601.html
TFF, 43 bini Türk olan yaklaşık 4 milyon internet sitesini kapattırdı
TFF, 43 bini Türk olan yaklaşık 4 milyon internet sitesini kapattırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hamlesiyle bir seferde 43 bin 417 Türk internet sitesi olmak üzere toplamda 3 milyon 871 bin 130 internet sitesinin erişimi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T15:17+0300
2024-10-23T15:17+0300
2024-10-23T15:17+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
blogger
blogspot
web sitesi
internet
yasak
erişim engeli
blog
google
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı http://blogspot.com, 22 Ekim 2024 tarihli kararla erişime kapatıldı. Böylece bir seferde 43 bin 417 Türk internet sitesi olmak üzere toplamda 3 milyon 871 bin 130 internet sitesinin erişimi durdurulmuş oldu. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kararda mahkeme kararı aranmamış olmasına vurgu yaptı. Prof. Dr. Akdeniz, süreci "Hakim onayı şartı aranmadan Türkiye Futbol Federasyonuna verilen erişim engelleme yetkisinin ne kadar tehlikeli ve keyfi olduğunu daha önceden de dile getirmiştik. Yetkisinin olması kadar bu yetkinin keyfi kullanılması da sorunlu. Türkiye Futbol Federasyonu kararları için mevzuatta hakim onayı şartı aranmamış, dolayısıyla kararlar da yayınlanmamakta ve süreç denetimden uzak, tamamen gizli bir şekilde ilerlemekte ve hak arama özgürlüğünü de kısıtlamaktadır." şeklinde anlattı. Blogspot neden kapatıldı?Yaşananların gerekçesinin 'korsan yayınla mücadele' olarak gösterildiğine işaret eden Akdeniz "Hiçbir kurum Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyle hareket edip, hakim/mahkeme onayı şartı aranmaksızın milyonlarca kullanıcısı olan Blogger gibi bir platformu ansızın sansürleyemez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Blogger platformuna yönelik sansür uygulamasına derhal son vermesi gerekir. Aldığı keyfi kararın sonucu hukuka aykırı herhangi bir kullanımda bulunmayan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlamak asla olamaz" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/discorda-erisim-engeli-getirilmisti-steam-rusyada-yasaklandi-mi-1089112526.html
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blogspot engellendi mi, blogspot kapandı mı, tff google, tff blogspot
blogspot engellendi mi, blogspot kapandı mı, tff google, tff blogspot
TFF, 43 bini Türk olan yaklaşık 4 milyon internet sitesini kapattırdı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hamlesiyle bir seferde 43 bin 417 Türk internet sitesi olmak üzere toplamda 3 milyon 871 bin 130 internet sitesinin erişimi durdurulmuş oldu. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kararda mahkeme kararı aranmamış olmasına vurgu yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı http://blogspot.com, 22 Ekim 2024 tarihli kararla erişime kapatıldı. Böylece bir seferde 43 bin 417 Türk internet sitesi olmak üzere toplamda 3 milyon 871 bin 130 internet sitesinin erişimi durdurulmuş oldu. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kararda mahkeme kararı aranmamış olmasına vurgu yaptı.
Prof. Dr. Akdeniz, süreci "Hakim onayı şartı aranmadan Türkiye Futbol Federasyonuna verilen erişim engelleme yetkisinin ne kadar tehlikeli ve keyfi olduğunu daha önceden de dile getirmiştik. Yetkisinin olması kadar bu yetkinin keyfi kullanılması da sorunlu. Türkiye Futbol Federasyonu kararları için mevzuatta hakim onayı şartı aranmamış, dolayısıyla kararlar da yayınlanmamakta ve süreç denetimden uzak, tamamen gizli bir şekilde ilerlemekte ve hak arama özgürlüğünü de kısıtlamaktadır." şeklinde anlattı.
Blogspot neden kapatıldı?
Yaşananların gerekçesinin 'korsan yayınla mücadele' olarak gösterildiğine işaret eden Akdeniz "Hiçbir kurum Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyle hareket edip, hakim/mahkeme onayı şartı aranmaksızın milyonlarca kullanıcısı olan Blogger gibi bir platformu ansızın sansürleyemez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Blogger platformuna yönelik sansür uygulamasına derhal son vermesi gerekir. Aldığı keyfi kararın sonucu hukuka aykırı herhangi bir kullanımda bulunmayan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlamak asla olamaz" diye ekledi.