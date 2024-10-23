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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/teslim-olan-ukraynali-askerler-abd-cikarlari-icin-olmek-istemediklerini-soyledi-1089553516.html
Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi
Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı askerlerin Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini itiraf ettiğini bildirdi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:47+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat yürüttüğü bölgede silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı giderek artıyor. Ölmek yerine hayatta kalmayı tercih eden Ukraynalılar, Kiev rejimi ve Batılı hamilerinin çıkarları için ölmek istemediklerini dile getiriyor.Rusya Savunma Bakanlığı temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, Harkov istikametinde yaşanan son olayla ilgili şu bilgiyi verdi:Kaynak, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Piyade Tugayı askerlerinin yanında NATO ülkeleri tarafından üretilen üniforma, mühimmat ve silah örnekleri taşıdığı bilgisini verdi.Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeye atılan broşürlerde Ukraynalı askerler için nasıl teslim olabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığını anlatan Bakanlık temsilcisi, söz konusu iki Ukraynalı askerin de bu talimata uyarak teslim olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html
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Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi

09:47 23.10.2024 (güncellendi: 09:48 23.10.2024)
Ukraynalı asker
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı askerlerin Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini itiraf ettiğini bildirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat yürüttüğü bölgede silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı giderek artıyor. Ölmek yerine hayatta kalmayı tercih eden Ukraynalılar, Kiev rejimi ve Batılı hamilerinin çıkarları için ölmek istemediklerini dile getiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, Harkov istikametinde yaşanan son olayla ilgili şu bilgiyi verdi:
Teslim olan düşman piyadeleri Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini, bu yüzden silahlarını bırakmaya karar verdiklerini söyledi.
Kaynak, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Piyade Tugayı askerlerinin yanında NATO ülkeleri tarafından üretilen üniforma, mühimmat ve silah örnekleri taşıdığı bilgisini verdi.
Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeye atılan broşürlerde Ukraynalı askerler için nasıl teslim olabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığını anlatan Bakanlık temsilcisi, söz konusu iki Ukraynalı askerin de bu talimata uyarak teslim olduğunu belirtti.
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