https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/teslim-olan-ukraynali-askerler-abd-cikarlari-icin-olmek-istemediklerini-soyledi-1089553516.html
Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi
Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı askerlerin Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini itiraf ettiğini bildirdi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:47+0300
2024-10-23T09:47+0300
2024-10-23T09:48+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
abd
harkov
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083324649_0:32:801:483_1920x0_80_0_0_0d8bd8936819fcfdde0395c9b7bde694.png
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat yürüttüğü bölgede silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı giderek artıyor. Ölmek yerine hayatta kalmayı tercih eden Ukraynalılar, Kiev rejimi ve Batılı hamilerinin çıkarları için ölmek istemediklerini dile getiriyor.Rusya Savunma Bakanlığı temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, Harkov istikametinde yaşanan son olayla ilgili şu bilgiyi verdi:Kaynak, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Piyade Tugayı askerlerinin yanında NATO ülkeleri tarafından üretilen üniforma, mühimmat ve silah örnekleri taşıdığı bilgisini verdi.Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeye atılan broşürlerde Ukraynalı askerler için nasıl teslim olabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığını anlatan Bakanlık temsilcisi, söz konusu iki Ukraynalı askerin de bu talimata uyarak teslim olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083324649_35:0:735:525_1920x0_80_0_0_8de50058ad3a35829779cc4c3d823891.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, harkov, nato
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, harkov, nato
Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi
09:47 23.10.2024 (güncellendi: 09:48 23.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı askerlerin Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini itiraf ettiğini bildirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat yürüttüğü bölgede silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı giderek artıyor. Ölmek yerine hayatta kalmayı tercih eden Ukraynalılar, Kiev rejimi ve Batılı hamilerinin çıkarları için ölmek istemediklerini dile getiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, Harkov istikametinde yaşanan son olayla ilgili şu bilgiyi verdi:
Teslim olan düşman piyadeleri Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini, bu yüzden silahlarını bırakmaya karar verdiklerini söyledi.
Kaynak, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Piyade Tugayı askerlerinin yanında NATO ülkeleri tarafından üretilen üniforma, mühimmat ve silah örnekleri taşıdığı bilgisini verdi.
Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeye atılan broşürlerde Ukraynalı askerler için nasıl teslim olabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığını anlatan Bakanlık temsilcisi, söz konusu iki Ukraynalı askerin de bu talimata uyarak teslim olduğunu belirtti.