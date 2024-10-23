https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/teslim-olan-ukraynali-askerler-abd-cikarlari-icin-olmek-istemediklerini-soyledi-1089553516.html

Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi

Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı askerlerin Zelenskiy ve ABD çıkarları için ölmek istemediklerini itiraf ettiğini bildirdi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-23T09:48+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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vladimir zelenskiy

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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat yürüttüğü bölgede silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı giderek artıyor. Ölmek yerine hayatta kalmayı tercih eden Ukraynalılar, Kiev rejimi ve Batılı hamilerinin çıkarları için ölmek istemediklerini dile getiriyor.Rusya Savunma Bakanlığı temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, Harkov istikametinde yaşanan son olayla ilgili şu bilgiyi verdi:Kaynak, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Piyade Tugayı askerlerinin yanında NATO ülkeleri tarafından üretilen üniforma, mühimmat ve silah örnekleri taşıdığı bilgisini verdi.Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeye atılan broşürlerde Ukraynalı askerler için nasıl teslim olabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığını anlatan Bakanlık temsilcisi, söz konusu iki Ukraynalı askerin de bu talimata uyarak teslim olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html

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