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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısında yaralananları ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T23:05+0300
2024-10-23T23:05+0300
2024-10-23T23:05+0300
türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısı hakkında "Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.
türkiye
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz
Ayrıntılar geliyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısında yaralananları ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısı hakkında "Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.