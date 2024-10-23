https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tapuda-satislar-artti-istanbulda-en-cok-tercih-edilen-5-ilce-belli-oldu-1089551204.html

Tapuda satışlar arttı: İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe belli oldu

Tapuda satışlar arttı: İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe belli oldu

Sputnik Türkiye

Eylül ayında konut ve konut dışı (arsa, tarla, dükkan) satıştan oluşan tapu satış işlemleri 285 bin 373 adet ile yılın en yüksek rakamına ulaştı. Gayrimenkul... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T08:31+0300

2024-10-23T08:31+0300

2024-10-23T08:31+0300

ekonomi

konut

arsa

arazi

tapu

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Konut satışlarında artan canlılık, konut dışı gayrimenkullerde de etkisini göstermeye başladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre eylül ayında toplam 285 bin 373 adet satış işlemi gerçekleşti. Bu rakam 2024’ün en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e "Arsa, arazi ve iş yerleri için bir fırsat var mı" sorusunun yanıtını verirken İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçeyi açıkladı.Özelmacıklı, "Ben bir etki olarak da altın fiyatlarındaki yükselişin paranın gayrimenkul kısmına aktarılması açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Ekim ayı satışları da eylül ayını aratmayacak kadar iyi gidiyor. Gayrimenkuldeki toparlanmanın sinyalini alıyoruz diyebiliriz" diye konuştu. "Konut açısından baktığımızda 140 bin tapu satışı var ancak ticari gayrimenkul, arsa ve arazide de benzer fırsatlar oluyor" diyen Gayrimenkul uzmanı, "Konut fiyat endeksi reel anlamda oldukça geriledi, mevduat faizi nedeniyle oldukça yüksek gelir elde edenler de oldu. Bunlar da peyderpey gayrimenkule dönmeye başladılar, bunların da etkisi var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.İstanbul'da tercih edilen ilçeler"Arsa ve arazilere baktığımızda İstanbu çevresinde Silivri’de satışlar yoğun" ifadesini kullanan Özelmacıklı, diğer 4 lokasyonu şöyle açıkladı:"Eylül ayında Silivri’de 5 bin 500 civarında tapu işlemi yapıldı. Arnavutköy’de 4 bin 915 tapu işlemi yapıldı. Bunun yanında özellikle çeşitli ilçelerimizde de bazı yoğunluklar var. Arsa ve arazi dışında en yoğun ilçe zaten Esenyurt, 13 bine yakın tapu işlemi yapıldı.Anadolu yakasında da Pendik 5 bin 672 işlemin yapıldığı bir yer. Sancaktepe’de 3 bin 500’e yakın tapu işlemi yapıldı.İstanbul dışında da çevre illere gayrimenkul talebi var. Anadolu yakası tarafına baktığımızda Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu hattına kadar yoğun olarak gayrimenkul talebi var. Avrupa yakasında ise Çatalca, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale bölgesinde Lapseki hattından sonra Biga, Balıkesir’de Bandırma ve Gönen gibi hatlar yoğun olarak tercih edilen bölgeler. Gerek tarım arazileri gerek sulu tarım, kuru tarım arazileri, köy yerleşik yerlerine yakın arsalar ilgi çekici boyutta."

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konut, arsa, arazi, tapu