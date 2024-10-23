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SON DAKİKA | İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten sert çıkış: 'Herkesi ifşa edeceğim'
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten sert çıkış: 'Herkesi ifşa edeceğim'
Sputnik Türkiye
Son zamanlarda kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le olan 'kavgaları' gündem olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı son açıklama ile herkesi uyardı. 'Ben... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Son zamanlarda kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le olan 'kavgaları' gündem olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı son açıklama ile herkesi uyardı. 'Ben halkın adamıyım, mağaradan geldim' diyen Tatlıses, "Herkesi ifşa edeceğim' dedi. 'Ben iyi bir babayım'Şarkıcı İbrahim Tatlıses bir mekan çıkışında açıklamalarda bulundu. Oğlu İdo Tatlıses'in 'ben adamlığı babamdan öğrendim' sözlerine karşılık 'Adam olduğu için öğrenmiş İdo, adamdır. Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı' yorumunu yaptı. Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptımTatlıses, "Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. 72 yaşındayım hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkar etmedim. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım" ifadelerini kullandı.
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ibrahim tatlıses, dilan çıtak, ido tatlıses, kavga, şarkıcı, para

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten sert çıkış: 'Herkesi ifşa edeceğim'

11:11 23.10.2024 (güncellendi: 11:16 23.10.2024)
© İHAİbrahim Tatlıses konser
İbrahim Tatlıses konser - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© İHA
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Son zamanlarda kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le olan 'kavgaları' gündem olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı son açıklama ile herkesi uyardı. 'Ben halkın adamıyım, mağaradan geldim' diyen Tatlıses, "Herkesi ifşa edeceğim' dedi.

'Ben iyi bir babayım'

Şarkıcı İbrahim Tatlıses bir mekan çıkışında açıklamalarda bulundu. Oğlu İdo Tatlıses'in 'ben adamlığı babamdan öğrendim' sözlerine karşılık 'Adam olduğu için öğrenmiş İdo, adamdır. Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı' yorumunu yaptı.

Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım

Tatlıses, "Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. 72 yaşındayım hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkar etmedim. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım" ifadelerini kullandı.
Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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