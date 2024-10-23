https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-savunma-bakani-belousov-belarusa-saldirilmasi-durumunda-nukleer-silah-kullanabiliriz-1089561537.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Belarus’a saldırılması durumunda nükleer silah kullanabiliriz
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Belarus’a saldırılması durumunda nükleer silah kullanabiliriz
Sputnik Türkiye
Dünyadaki askeri ve siyasi durum nedeniyle Rusya'nın nükleer doktrinine değişikliklerin yapıldığını söyleyen Savunma Bakanı Belousov, bu değişikliklerin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T12:56+0300
2024-10-23T12:56+0300
2024-10-23T13:07+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
belarus
belarus savunma bakanlığı
viktor hrenin
rusya-belarus birlik devleti
tatbikat
ortak tatbikat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089561376_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2709f5e52e21d05ad96ca35066a2f144.jpg
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov bugün Belarus’un başkenti Minsk’e gelerek Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile görüştü. İki bakan daha sonra Rusya-Belarus Savunma Bakanlıkları Kurulu toplantısına katıldılar.Rusya-Belarus Savunma Bakanlıkları Kurulu toplantısında konuşan Belousov, dünyadaki mevcut durum nedeniyle Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellendiğini belirterek, “Buna, Birlik Devleti’nin bir üyesi olan Belarus'a yönelik saldırıya karşılık olarak nükleer silah kullanma olasılığı da dahil” ifadesini kullandı.Batı-2025 tatbikatı için hazırlıklar başlatıldıBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, iki ülkenin genelkurmay başkanlıklarının Batı-2025 ortak askeri tatbikat için hazırlık çalışmalarını başlattığını duyurdu.Toplantı sırasında tatbikatın organize edilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin temel yaklaşımların ele alındığını söyleyen Hrenin, “Sonuç olarak tatbikatın tasarımı onaylandı ve gelecek yıl tatbikat katılımcılarının ortak görevleri en üst düzeyde yerine getirme yetenek ve isteklerini sergileyeceğine şüphe yok” diye konuştu.Kurulun bazı güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Hrenin, ele alınan konular arasında Büyük Vatanseverlik Savaşı tarihini tahrif etme girişimlerine karşı koyulması, bölgesel güçler grubunun işleyişi ve ortak tatbikatların olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-brics-ulkeleri-kuresel-istikrara-sozde-degil-fiilen-pozitif-etki-sagliyor-1089557263.html
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089561376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbc4da273feff0d477dc0227f010a352.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, belarus, belarus savunma bakanlığı, viktor hrenin, rusya-belarus birlik devleti, tatbikat, ortak tatbikat
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, belarus, belarus savunma bakanlığı, viktor hrenin, rusya-belarus birlik devleti, tatbikat, ortak tatbikat
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Belarus’a saldırılması durumunda nükleer silah kullanabiliriz
12:56 23.10.2024 (güncellendi: 13:07 23.10.2024)
Dünyadaki askeri ve siyasi durum nedeniyle Rusya'nın nükleer doktrinine değişikliklerin yapıldığını söyleyen Savunma Bakanı Belousov, bu değişikliklerin, Belarus'a saldırı olması nükleer silah kullanılmasını öngördüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov bugün Belarus’un başkenti Minsk’e gelerek Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile görüştü. İki bakan daha sonra Rusya-Belarus Savunma Bakanlıkları Kurulu toplantısına katıldılar.
Rusya-Belarus Savunma Bakanlıkları Kurulu toplantısında konuşan Belousov, dünyadaki mevcut durum nedeniyle Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellendiğini belirterek, “Buna, Birlik Devleti’nin bir üyesi olan Belarus'a yönelik saldırıya karşılık olarak nükleer silah kullanma olasılığı da dahil” ifadesini kullandı.
Batı-2025 tatbikatı için hazırlıklar başlatıldı
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, iki ülkenin genelkurmay başkanlıklarının Batı-2025 ortak askeri tatbikat için hazırlık çalışmalarını başlattığını duyurdu.
Toplantı sırasında tatbikatın organize edilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin temel yaklaşımların ele alındığını söyleyen Hrenin, “Sonuç olarak tatbikatın tasarımı onaylandı ve gelecek yıl tatbikat katılımcılarının ortak görevleri en üst düzeyde yerine getirme yetenek ve isteklerini sergileyeceğine şüphe yok” diye konuştu.
Kurulun bazı güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Hrenin, ele alınan konular arasında Büyük Vatanseverlik Savaşı tarihini tahrif etme girişimlerine karşı koyulması, bölgesel güçler grubunun işleyişi ve ortak tatbikatların olduğunu belirtti.