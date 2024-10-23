https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-savunma-bakani-belousov-belarusa-saldirilmasi-durumunda-nukleer-silah-kullanabiliriz-1089561537.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Belarus’a saldırılması durumunda nükleer silah kullanabiliriz

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Belarus’a saldırılması durumunda nükleer silah kullanabiliriz

Sputnik Türkiye

Dünyadaki askeri ve siyasi durum nedeniyle Rusya'nın nükleer doktrinine değişikliklerin yapıldığını söyleyen Savunma Bakanı Belousov, bu değişikliklerin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T12:56+0300

2024-10-23T12:56+0300

2024-10-23T13:07+0300

savunma

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rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

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belarus savunma bakanlığı

viktor hrenin

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tatbikat

ortak tatbikat

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov bugün Belarus’un başkenti Minsk’e gelerek Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile görüştü. İki bakan daha sonra Rusya-Belarus Savunma Bakanlıkları Kurulu toplantısına katıldılar.Rusya-Belarus Savunma Bakanlıkları Kurulu toplantısında konuşan Belousov, dünyadaki mevcut durum nedeniyle Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellendiğini belirterek, “Buna, Birlik Devleti’nin bir üyesi olan Belarus'a yönelik saldırıya karşılık olarak nükleer silah kullanma olasılığı da dahil” ifadesini kullandı.Batı-2025 tatbikatı için hazırlıklar başlatıldıBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, iki ülkenin genelkurmay başkanlıklarının Batı-2025 ortak askeri tatbikat için hazırlık çalışmalarını başlattığını duyurdu.Toplantı sırasında tatbikatın organize edilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin temel yaklaşımların ele alındığını söyleyen Hrenin, “Sonuç olarak tatbikatın tasarımı onaylandı ve gelecek yıl tatbikat katılımcılarının ortak görevleri en üst düzeyde yerine getirme yetenek ve isteklerini sergileyeceğine şüphe yok” diye konuştu.Kurulun bazı güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Hrenin, ele alınan konular arasında Büyük Vatanseverlik Savaşı tarihini tahrif etme girişimlerine karşı koyulması, bölgesel güçler grubunun işleyişi ve ortak tatbikatların olduğunu belirtti.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, belarus, belarus savunma bakanlığı, viktor hrenin, rusya-belarus birlik devleti, tatbikat, ortak tatbikat