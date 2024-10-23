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Putin: BRICS ülkeleri küresel istikrara sözde değil, fiilen pozitif etki sağlıyor
Putin: BRICS ülkeleri küresel istikrara sözde değil, fiilen pozitif etki sağlıyor
Sputnik Türkiye
BRICS'e üye ülkelerin liderleri, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi'nde dar kapsamlı toplantıda bir araya geldi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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BRICS'e üye 9 ülkenin liderlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS grubundaki tüm ülkelerin küresel istikrara sözde değil, fiilen pozitif etki sağladığını, bu çizginin özellikle bu dönemde çok önemli olduğunu vurguladı.Rus lider, "Tüm üyelerimiz eşitlikten, iyi komşuluktan ve karşılıklı saygıdan yana. Dostluk ve uyumun yüksek ideallerinin tasdikinden, evrensel refah ve esenlikten yana. Dünyanın geleceğine dair sözde değil fiilen sorumluluk üstleniyorlar ve küresel istikrar ve güvenlik alanındaki duruma gerçekten olumlu bir etki sağlıyorlar" diye konuştu.BRICS ülkelerinin devasa bir ekonomik, bilimsel, demografik ve siyasi potansiyele sahip olduğunu belirten Putin, "Hepimiz, BRICS'in dinamik gelişimine, küresel meselelerdeki otorite ve etkisinin güçlendiğine tanıklık ediyoruz" dedi.BRICS'in genişlemesi hakkındaki görüşlerini paylaşan Putin, "Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin BRICS'le temasları güçlendirme konusundaki eşi görülmemiş ilgisinin görmezden gelinmesi elbette doğru olmaz. Halihazırda 30'dan fazla ülke bu arzusunu bir şekilde dile getirdi. Bununla beraber dengeyi korumamız ve BRICS'in etkinliğinin azalmasına izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.BRICS'in bölgesel sorunların çözümüne de büyük katkı sunduğunun altını çizen Putin, BRICS'in uluslararası toplumun önemli bölümünün, yani küresel çoğunluğun beklentilerine karşılık veren küresel arenadaki çizgisinin özünde de bunun bulunduğunu kaydetti. Rus lider, çok kutuplu dünyada köklü değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, söz konusu çizginin çok önemli olduğunun altını çizdi.Geçen yıl Güney Afrika'daki zirvede BRICS'e 'partner ülke' statüsünün geliştirilmesini kararlaştıklarını anımsatan Putin, bununla ilgili karara Kazan Sonuç Bildirgesi'nde yer verilmesinin önemli olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-zirvesinde-2-gun-putin-ve-erdogan-bir-araya-gelecek-1089553652.html
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brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, vladimir putin, rusya, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti
brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, vladimir putin, rusya, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti

Putin: BRICS ülkeleri küresel istikrara sözde değil, fiilen pozitif etki sağlıyor

11:19 23.10.2024 (güncellendi: 11:52 23.10.2024)
© Fotoğraf : Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinЦеремония совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Церемония совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Fotoğraf : Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru
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BRICS'e üye ülkelerin liderleri, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi'nde dar kapsamlı toplantıda bir araya geldi.
BRICS'e üye 9 ülkenin liderlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS grubundaki tüm ülkelerin küresel istikrara sözde değil, fiilen pozitif etki sağladığını, bu çizginin özellikle bu dönemde çok önemli olduğunu vurguladı.

Rus lider, "Tüm üyelerimiz eşitlikten, iyi komşuluktan ve karşılıklı saygıdan yana. Dostluk ve uyumun yüksek ideallerinin tasdikinden, evrensel refah ve esenlikten yana. Dünyanın geleceğine dair sözde değil fiilen sorumluluk üstleniyorlar ve küresel istikrar ve güvenlik alanındaki duruma gerçekten olumlu bir etki sağlıyorlar" diye konuştu.

BRICS ülkelerinin devasa bir ekonomik, bilimsel, demografik ve siyasi potansiyele sahip olduğunu belirten Putin, "Hepimiz, BRICS'in dinamik gelişimine, küresel meselelerdeki otorite ve etkisinin güçlendiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

BRICS'in genişlemesi hakkındaki görüşlerini paylaşan Putin, "Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin BRICS'le temasları güçlendirme konusundaki eşi görülmemiş ilgisinin görmezden gelinmesi elbette doğru olmaz. Halihazırda 30'dan fazla ülke bu arzusunu bir şekilde dile getirdi. Bununla beraber dengeyi korumamız ve BRICS'in etkinliğinin azalmasına izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BRICS'in bölgesel sorunların çözümüne de büyük katkı sunduğunun altını çizen Putin, BRICS'in uluslararası toplumun önemli bölümünün, yani küresel çoğunluğun beklentilerine karşılık veren küresel arenadaki çizgisinin özünde de bunun bulunduğunu kaydetti. Rus lider, çok kutuplu dünyada köklü değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, söz konusu çizginin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Geçen yıl Güney Afrika'daki zirvede BRICS'e 'partner ülke' statüsünün geliştirilmesini kararlaştıklarını anımsatan Putin, bununla ilgili karara Kazan Sonuç Bildirgesi'nde yer verilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Kazan, BRICS konuklarını karşılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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BRICS Zirvesi'nde 2. gün: Putin ve Erdoğan bir araya gelecek
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