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Röntgende ortaya çıktı, doktoru bile şaşırttı: Yuttuğu 18 santimlik çatal ameliyatla alındı
Röntgende ortaya çıktı, doktoru bile şaşırttı: Yuttuğu 18 santimlik çatal ameliyatla alındı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Söke ilçesinde doktorlar, yabancı uyruklu genç kızın yemek borusundaki 18 santimlik çatalı mide ameliyatıyla çıkarttı. Genç kızın doktoru, vakayı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T14:05+0300
2024-10-23T14:05+0300
yaşam
mide
yemek borusu
ameliyat
plastik çatal/bıçak
aydın
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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç kızın, yemek borusundaki 18 santimlik çatal mide ameliyatıyla alındı. Adnan Menderes Üniversitesi'ne yemek çatalı yutma şikayetiyle getirilen ve röntgeni çekilen hastanın yemek borusunda 18 santimlik çatala rastlandı. Endoskopiyle çatal ağızdan çıkarılmaya denendi ancak çatalın; yemek ve soluk borusuna zarar verme ihtimaline karşı mide ameliyatıyla alınmasına karar verildi. ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Çokpınar ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy koordinasyonundaki operasyonla midede kesi açılarak çatal çıkarıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan hasta, durumunun iyiye gitmesinin ardından servise alındı.Dr. Edizsoy, bozuk para, toplu iğne ve çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğuna dair vakaların sık görüldüğünü ancak çatal gibi büyük bir cismin yutulması vakasıyla çok nadir karşılaştıklarını söyledi.Vakayı ilk duyduğunda şaşırdığını anlatan Edizsoy, "Büyük bir çatalın tamamen yutulması şeklinde ortaya çıkan bu vakayı ilk duyduğumda doğru olmadığını düşündüm. Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.'Çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor'Yemek borusu yaralanmasının ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Edizsoy, şöyle devam etti:"Biz en çok bu yüzden tedirgin olduk. Ama ciddi bir yaralanma olmadığını da yapılan endoskopiyle gördük. Endoskopi ile çıkarılamadı çünkü oldukça büyüktü ve endoskopik aletler için uygun değildi. Bu büyük bir yemek çatalı olduğu için kendi ağırlığı da var. Bir çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor. Bundan dolayı karında yapılan kesi ile mideye ulaşıp midenin içinden bunu çıkarmak şeklinde bir strateji izledik. Yaptığımız bu ameliyatla da bu çatalı oradan çıkarabildik."'Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı'Bu vakayı bilim dünyasına da sunacaklarına dikkati çeken Edizsoy, "Yabancı cisim yutulmasıyla ilgili birçok vaka var literatürde ama bunun gibi sıra dışı cisimler çok fazla yok. O yüzden biz bilimsel olarak da bunu diğer meslektaşlarımızla paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda bir makale yazacağız. Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı, böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ameliyatta-haberi-olmadan-midesi-alindi-17-kilo-veren-adam-olumden-dondu-1089547298.html
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mide, yemek borusu, ameliyat, plastik çatal/bıçak, aydın
mide, yemek borusu, ameliyat, plastik çatal/bıçak, aydın

Röntgende ortaya çıktı, doktoru bile şaşırttı: Yuttuğu 18 santimlik çatal ameliyatla alındı

14:05 23.10.2024
© AA18 santimlik çatal ameliyatla çıkarıldı
18 santimlik çatal ameliyatla çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Aydın'ın Söke ilçesinde doktorlar, yabancı uyruklu genç kızın yemek borusundaki 18 santimlik çatalı mide ameliyatıyla çıkarttı. Genç kızın doktoru, vakayı bilim dünyasına sunacaklarını açıkladı. Doktorlar çatalın, çivi veya iğne gibi yemek borusundan çekilemediğine dikkat çekti.
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç kızın, yemek borusundaki 18 santimlik çatal mide ameliyatıyla alındı. Adnan Menderes Üniversitesi'ne yemek çatalı yutma şikayetiyle getirilen ve röntgeni çekilen hastanın yemek borusunda 18 santimlik çatala rastlandı. Endoskopiyle çatal ağızdan çıkarılmaya denendi ancak çatalın; yemek ve soluk borusuna zarar verme ihtimaline karşı mide ameliyatıyla alınmasına karar verildi.
ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Çokpınar ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy koordinasyonundaki operasyonla midede kesi açılarak çatal çıkarıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan hasta, durumunun iyiye gitmesinin ardından servise alındı.
Dr. Edizsoy, bozuk para, toplu iğne ve çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğuna dair vakaların sık görüldüğünü ancak çatal gibi büyük bir cismin yutulması vakasıyla çok nadir karşılaştıklarını söyledi.
Vakayı ilk duyduğunda şaşırdığını anlatan Edizsoy, "Büyük bir çatalın tamamen yutulması şeklinde ortaya çıkan bu vakayı ilk duyduğumda doğru olmadığını düşündüm. Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

'Çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor'

Yemek borusu yaralanmasının ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Edizsoy, şöyle devam etti:
"Biz en çok bu yüzden tedirgin olduk. Ama ciddi bir yaralanma olmadığını da yapılan endoskopiyle gördük. Endoskopi ile çıkarılamadı çünkü oldukça büyüktü ve endoskopik aletler için uygun değildi. Bu büyük bir yemek çatalı olduğu için kendi ağırlığı da var. Bir çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor. Bundan dolayı karında yapılan kesi ile mideye ulaşıp midenin içinden bunu çıkarmak şeklinde bir strateji izledik. Yaptığımız bu ameliyatla da bu çatalı oradan çıkarabildik."

'Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı'

Bu vakayı bilim dünyasına da sunacaklarına dikkati çeken Edizsoy, "Yabancı cisim yutulmasıyla ilgili birçok vaka var literatürde ama bunun gibi sıra dışı cisimler çok fazla yok. O yüzden biz bilimsel olarak da bunu diğer meslektaşlarımızla paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda bir makale yazacağız. Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı, böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım" ifadesini kullandı.
Mide ameliyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Ameliyatta haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo veren adam ölümden döndü
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