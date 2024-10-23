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Resmi Gazete’de yayımlandı: Hukuk muhakemelerindeki ücret tarifeleri
Resmi Gazete’de yayımlandı: Hukuk muhakemelerindeki ücret tarifeleri
Sputnik Türkiye
Hukuk muhakemelerinde gider avansı, hakem ücreti ve tanık ücreti tarifeleri tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T03:17+0300
2024-10-23T03:17+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan gider avansı tarifesi tebliğine göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı, davacı için taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile birlikte diğer iş ve işlemler için 400 Türk lirası olarak belirlendi. Davacı, tarifede belirtilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Gider avansı, her türlü tebligat ücreti ve posta ücretleri gibi giderleri kapsayacak. Kullanılmayan gider avansı, hükmün kesinleşmesinin ardından davacıya iade edilecek. Eğer davacı hesap numarasını bildirmişse, iade işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Hesap numarası bildirilmemişse, masraflar avanstan karşılanarak PTT merkez ve iş yerleri aracılığıyla adrese ödemeli olarak gönderilecek.Hakem ücretleri tarifesi yayımlandı6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflar ile hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması, tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması veya tarafların yerleşik kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına atıfta bulunmaması durumunda, hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı yayımlanan tarife ile belirlendi. Bu kapsamda hakem ücretleri, anlaşmazlığın konusunun değerine göre düzenlenmiştir. İlk 500 bin lira için tek hakemde yüzde 7, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 8, sonraki 500 bin lira için tek hakemde yüzde 4, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 7, ardından gelen 1 milyon lira için tek hakemde yüzde 3, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 6, sonraki 3 milyon lira için tek hakemde yüzde 2, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 4, ardından gelen 5 milyon lira için tek hakemde yüzde 1, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 2, 10 milyon lira ve üzeri için ise tek hakemde yüzde 0.1, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 0.2 olarak uygulanacak. Hakem başkanının ücreti ise, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde 10 fazlası olarak hesaplanacak. Aksi bir karar alınmadıkça, hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması durumları ek ücrete tabi olmayacak.Tanıklara 100 ila 150 lira arasında ücretYayımlanan tebliğe göre, tanıklara tanıklık nedeniyle kaybettikleri zamanla orantılı olarak 100 ila 150 Türk lirası arasında bir ücret ödenecek. Eğer tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorundaysa, yol giderleri ile tanıklık yaptığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Bu tarifeye göre tanığa ödenecek ücret ve giderler, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.
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resmi gazete, hukuk, ücret
resmi gazete, hukuk, ücret

Resmi Gazete’de yayımlandı: Hukuk muhakemelerindeki ücret tarifeleri

03:17 23.10.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© İHA
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Hukuk muhakemelerinde gider avansı, hakem ücreti ve tanık ücreti tarifeleri tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan gider avansı tarifesi tebliğine göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı, davacı için taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile birlikte diğer iş ve işlemler için 400 Türk lirası olarak belirlendi.
Davacı, tarifede belirtilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Gider avansı, her türlü tebligat ücreti ve posta ücretleri gibi giderleri kapsayacak. Kullanılmayan gider avansı, hükmün kesinleşmesinin ardından davacıya iade edilecek.
Eğer davacı hesap numarasını bildirmişse, iade işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Hesap numarası bildirilmemişse, masraflar avanstan karşılanarak PTT merkez ve iş yerleri aracılığıyla adrese ödemeli olarak gönderilecek.

Hakem ücretleri tarifesi yayımlandı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflar ile hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması, tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması veya tarafların yerleşik kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına atıfta bulunmaması durumunda, hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı yayımlanan tarife ile belirlendi.
Bu kapsamda hakem ücretleri, anlaşmazlığın konusunun değerine göre düzenlenmiştir. İlk 500 bin lira için tek hakemde yüzde 7, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 8, sonraki 500 bin lira için tek hakemde yüzde 4, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 7, ardından gelen 1 milyon lira için tek hakemde yüzde 3, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 6, sonraki 3 milyon lira için tek hakemde yüzde 2, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 4, ardından gelen 5 milyon lira için tek hakemde yüzde 1, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 2, 10 milyon lira ve üzeri için ise tek hakemde yüzde 0.1, 3 veya daha fazla hakemde yüzde 0.2 olarak uygulanacak.
Hakem başkanının ücreti ise, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde 10 fazlası olarak hesaplanacak. Aksi bir karar alınmadıkça, hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması durumları ek ücrete tabi olmayacak.

Tanıklara 100 ila 150 lira arasında ücret

Yayımlanan tebliğe göre, tanıklara tanıklık nedeniyle kaybettikleri zamanla orantılı olarak 100 ila 150 Türk lirası arasında bir ücret ödenecek. Eğer tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorundaysa, yol giderleri ile tanıklık yaptığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Bu tarifeye göre tanığa ödenecek ücret ve giderler, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.
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