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Putin'den Kazan'daki zirvede 'BRICS Tahıl Borsası' mesajı
Putin'den Kazan'daki zirvede 'BRICS Tahıl Borsası' mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 16. BRICS Zirvesi'nde genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, tahıl borsası, yatırım platformu, istişare mekanizması gibi araçlara... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:55+0300
2024-10-23T13:55+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Tahıl Borsası kurma inisiyatifinin ulusal piyasaları dış etkiler ve spekülasyonlardan korumaya yardımcı olacağını söyledi.Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde üye ülkelerin heyetlerinin katılımıyla yapılan genişletilmiş toplantıda konuştu.BRICS dahilinde üzerinde çalışılan BRICS Tahıl Borsası ile ilgili değerlendirmede bulunan Putin, "Bu inisiyatifin gerçekleştirilmesi, ulusal piyasaları olumsuz dış müdahaleden, spekülasyondan ve suni gıda kıtlığı oluşturma girişimlerinden korumaya yardımcı olacak" dedi.Putin, zamanla BRICS Tahıl Borsası'nı tam teşekküllü bir emtia borsasına dönüştürmeyi düşünebileceklerinin de altını çizdi.'Yeni bir BRICS yatırım platformu ve istişare mekanizması kuralım'Bu arada Putin, BRICS'e üye ülkeler ile Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin ulusal ekonomilerini desteklemek için yeni bir BRICS yatırım platformu kurmayı önerdi.Rus lider, bu güçlü aracın BRICS ülkelerinin ulusal ekonomilerini koruyacağı gibi, Küresel Güney ve Doğu ülkelerine finans kaynakları sağlamak için kullanılabileceğini söyledi.BRICS bünyesinde Dünya Ticaret Örgütü'nün sorunlarının ele alınacağı bir istişare mekanizması kuracaklarını anlatan Putin, bunun küresel ekonomide daha adil kurallara dayalı bir ortak tutum sergilemeye yardım edeceğini sözlerine ekledi.'BRICS'in küresel ekonomideki payı G7'yi geride bırakıyor'Putin, 2024 sonu itibarıyla BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 36.7'ye ulaşacağını, G7 ülkelerinin ise yüzde 30 seviyesinde kalacağını belirterek BRICS'in bu alanda G7'yi geçeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/peskov-turkiyenin-nato-uyeligi-bricse-dahil-olmasi-icin-bir-engel-degil-1089561675.html
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vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, brics tahıl borsası, g7, küresel güney
vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, brics tahıl borsası, g7, küresel güney

Putin'den Kazan'daki zirvede 'BRICS Tahıl Borsası' mesajı

13:55 23.10.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinPresident Vladimir Putin ahead of his meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi at the 16th BRICS Summit in Kazan.
President Vladimir Putin ahead of his meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi at the 16th BRICS Summit in Kazan. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ru
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Rusya lideri Putin, 16. BRICS Zirvesi'nde genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, tahıl borsası, yatırım platformu, istişare mekanizması gibi araçlara dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Tahıl Borsası kurma inisiyatifinin ulusal piyasaları dış etkiler ve spekülasyonlardan korumaya yardımcı olacağını söyledi.

Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde üye ülkelerin heyetlerinin katılımıyla yapılan genişletilmiş toplantıda konuştu.

BRICS dahilinde üzerinde çalışılan BRICS Tahıl Borsası ile ilgili değerlendirmede bulunan Putin, "Bu inisiyatifin gerçekleştirilmesi, ulusal piyasaları olumsuz dış müdahaleden, spekülasyondan ve suni gıda kıtlığı oluşturma girişimlerinden korumaya yardımcı olacak" dedi.

Putin, zamanla BRICS Tahıl Borsası'nı tam teşekküllü bir emtia borsasına dönüştürmeyi düşünebileceklerinin de altını çizdi.

'Yeni bir BRICS yatırım platformu ve istişare mekanizması kuralım'

Bu arada Putin, BRICS'e üye ülkeler ile Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin ulusal ekonomilerini desteklemek için yeni bir BRICS yatırım platformu kurmayı önerdi.

Rus lider, bu güçlü aracın BRICS ülkelerinin ulusal ekonomilerini koruyacağı gibi, Küresel Güney ve Doğu ülkelerine finans kaynakları sağlamak için kullanılabileceğini söyledi.

BRICS bünyesinde Dünya Ticaret Örgütü'nün sorunlarının ele alınacağı bir istişare mekanizması kuracaklarını anlatan Putin, bunun küresel ekonomide daha adil kurallara dayalı bir ortak tutum sergilemeye yardım edeceğini sözlerine ekledi.

'BRICS'in küresel ekonomideki payı G7'yi geride bırakıyor'

Putin, 2024 sonu itibarıyla BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 36.7'ye ulaşacağını, G7 ülkelerinin ise yüzde 30 seviyesinde kalacağını belirterek BRICS'in bu alanda G7'yi geçeceğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Peskov: Türkiye'nin NATO üyeliği, BRICS'e dahil olması için bir engel değil
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