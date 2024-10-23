https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/peskov-turkiyenin-nato-uyeligi-bricse-dahil-olmasi-icin-bir-engel-degil-1089561675.html
Peskov: Türkiye'nin NATO üyeliği, BRICS'e dahil olması için bir engel değil
Peskov: Türkiye'nin NATO üyeliği, BRICS'e dahil olması için bir engel değil
Sputnik Türkiye
NATO'daki varlığı nedeniyle Türkiye'nin Rusya ve Çin'in öne çıktığı BRICS grubuna üyelik olasılığını Batı'daki bazı kesimlerce tartışma konusu haline... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:09+0300
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2024-10-23T13:09+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının Ankara'nın BRICS grubuna katılması için bir engel teşkil etmediğini belirtti.Peskov, gazetecilerin sorusu karşısında "BRICS ve BRICS'in temel yaklaşımları açısından bu konuda herhangi bir olumsuzluk yok. BRICS kapsamındaki işbirliğinin cazibesi, kimsenin 'ya bu, ya o' şartı getirmemesi. Bu, NATO ve AB'dekilerin koşmayı sevdiği bir şart" yanıtını verdi.AB üyesi ülkelerin BRICS'e katılımları önünde de bir engel bulunmadığını kaydeden Peskov, bu durumun BRICS grubunu çok daha çekici hale getirdiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-brics-ulkeleri-kuresel-istikrara-sozde-degil-fiilen-pozitif-etki-sagliyor-1089557263.html
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rusya, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, dmitriy peskov, türkiye, nato, ab
rusya, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, dmitriy peskov, türkiye, nato, ab
Peskov: Türkiye'nin NATO üyeliği, BRICS'e dahil olması için bir engel değil
NATO'daki varlığı nedeniyle Türkiye'nin Rusya ve Çin'in öne çıktığı BRICS grubuna üyelik olasılığını Batı'daki bazı kesimlerce tartışma konusu haline getirirken, Kremlin'den konuya dair açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının Ankara'nın BRICS grubuna katılması için bir engel teşkil etmediğini belirtti.
Peskov, gazetecilerin sorusu karşısında "BRICS ve BRICS'in temel yaklaşımları açısından bu konuda herhangi bir olumsuzluk yok. BRICS kapsamındaki işbirliğinin cazibesi, kimsenin 'ya bu, ya o' şartı getirmemesi. Bu, NATO ve AB'dekilerin koşmayı sevdiği bir şart" yanıtını verdi.
AB üyesi ülkelerin BRICS'e katılımları önünde de bir engel bulunmadığını kaydeden Peskov, bu durumun BRICS grubunu çok daha çekici hale getirdiğinin altını çizdi.