https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-dolari-silah-olarak-kullananlar-buyuk-bir-hata-yapiyor-1089571455.html

Putin: Doları silah olarak kullananlar büyük bir hata yapıyor

Putin: Doları silah olarak kullananlar büyük bir hata yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, doları siyasi çıkarları için kullanan ülkelere seslenerek bu tutumlarının hata olduğu uyarısında bulundu. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T16:04+0300

2024-10-23T16:04+0300

2024-10-23T16:04+0300

dünya

rusya

vladimir putin

brics zirvesi

16. brics zirvesi

brics

brics kalkınma bankası

dilma rousseff

dolar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doları silah olarak kullananların büyük bir hata yaptığını belirtti.Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde üye ülkelerin heyetlerinin katılımıyla yapılan genişletilmiş toplantıda konuştu.BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff'in bazı ülkelerin doları silah olarak kullandığı yönündeki değerlendirmesine karşılık veren Putin, "Doların silah olarak kullanıldığını söylediniz. Evet, gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aslında bunu yapanların büyük bir hata içinde olduğunu düşünüyorum, zira küresel finans işlemlerinde hala en önemli enstrüman olan doların siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılması, bu para birimine olan güveni sarsıyor ve imkanlarını azaltıyor. Ama bunu biz yapmıyoruz, başkaları yapıyor. Biz doları reddetmiyoruz, dolarla savaşmıyoruz ancak onunla çalışmamıza izin verilmiyorsa ne yapabiliriz ki? O zaman başka alternatifler aramaya mecbur kalıyoruz ve şu anda olan da budur" dedi.BRICS ülkeleri başkalarının kurallarına göre ve başkalarının platformlarında çalışmaya ne kadar uzun süre devam ederse, adil bir finans sistemine geçişin de o kadar uzun süreceğini kaydeden Putin, bunun özellikle Ortadoğu'da gözlenenlere benzer büyük sarsıntılara yol açabileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-kazandaki-zirvede-brics-tahil-borsasi-mesaji-1089564817.html

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