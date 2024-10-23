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Putin: Doları silah olarak kullananlar büyük bir hata yapıyor
Putin: Doları silah olarak kullananlar büyük bir hata yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, doları siyasi çıkarları için kullanan ülkelere seslenerek bu tutumlarının hata olduğu uyarısında bulundu. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T16:04+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doları silah olarak kullananların büyük bir hata yaptığını belirtti.Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde üye ülkelerin heyetlerinin katılımıyla yapılan genişletilmiş toplantıda konuştu.BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff'in bazı ülkelerin doları silah olarak kullandığı yönündeki değerlendirmesine karşılık veren Putin, "Doların silah olarak kullanıldığını söylediniz. Evet, gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aslında bunu yapanların büyük bir hata içinde olduğunu düşünüyorum, zira küresel finans işlemlerinde hala en önemli enstrüman olan doların siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılması, bu para birimine olan güveni sarsıyor ve imkanlarını azaltıyor. Ama bunu biz yapmıyoruz, başkaları yapıyor. Biz doları reddetmiyoruz, dolarla savaşmıyoruz ancak onunla çalışmamıza izin verilmiyorsa ne yapabiliriz ki? O zaman başka alternatifler aramaya mecbur kalıyoruz ve şu anda olan da budur" dedi.BRICS ülkeleri başkalarının kurallarına göre ve başkalarının platformlarında çalışmaya ne kadar uzun süre devam ederse, adil bir finans sistemine geçişin de o kadar uzun süreceğini kaydeden Putin, bunun özellikle Ortadoğu'da gözlenenlere benzer büyük sarsıntılara yol açabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-kazandaki-zirvede-brics-tahil-borsasi-mesaji-1089564817.html
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rusya, vladimir putin, brics zirvesi, 16. brics zirvesi, brics, brics kalkınma bankası, dilma rousseff, dolar

Putin: Doları silah olarak kullananlar büyük bir hata yapıyor

16:04 23.10.2024
© Fotoğraf : Alexandr Kryazhev/Photo host agency brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ Владимир Путин во время концерта перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин во время концерта перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Fotoğraf : Alexandr Kryazhev/Photo host agency brics-russia2024.ru
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Rusya lideri Putin, doları siyasi çıkarları için kullanan ülkelere seslenerek bu tutumlarının hata olduğu uyarısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doları silah olarak kullananların büyük bir hata yaptığını belirtti.

Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde üye ülkelerin heyetlerinin katılımıyla yapılan genişletilmiş toplantıda konuştu.

BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff'in bazı ülkelerin doları silah olarak kullandığı yönündeki değerlendirmesine karşılık veren Putin, "Doların silah olarak kullanıldığını söylediniz. Evet, gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aslında bunu yapanların büyük bir hata içinde olduğunu düşünüyorum, zira küresel finans işlemlerinde hala en önemli enstrüman olan doların siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılması, bu para birimine olan güveni sarsıyor ve imkanlarını azaltıyor. Ama bunu biz yapmıyoruz, başkaları yapıyor. Biz doları reddetmiyoruz, dolarla savaşmıyoruz ancak onunla çalışmamıza izin verilmiyorsa ne yapabiliriz ki? O zaman başka alternatifler aramaya mecbur kalıyoruz ve şu anda olan da budur" dedi.

BRICS ülkeleri başkalarının kurallarına göre ve başkalarının platformlarında çalışmaya ne kadar uzun süre devam ederse, adil bir finans sistemine geçişin de o kadar uzun süreceğini kaydeden Putin, bunun özellikle Ortadoğu'da gözlenenlere benzer büyük sarsıntılara yol açabileceğinin altını çizdi.
President Vladimir Putin ahead of his meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi at the 16th BRICS Summit in Kazan. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Putin'den Kazan'daki zirvede 'BRICS Tahıl Borsası' mesajı
13:55
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