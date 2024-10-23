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Putin, Kazan'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştü
Putin, Kazan'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Etiyopya'nın BRICS'e uyumlu entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini belirtti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T23:29+0300
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Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelen Putin, Rusya ve Etiyopya'nın küresel meselelerdeki tutumlarının yakın olduğunu söyledi.Putin, “Ülkelerimizin çoğu küresel ve bölgesel meseledeki tutumları genellikle birbirine oldukça yakın" dedi.Etiyopya ile ticaret hacminin olumlu dinamiklerine dikkat çeken Rus lider, “Ticaret hacmi artıyor, istenilen düzeyde değil ancak genel olarak olumlu dinamikler var: 2023’te artı yüzde 65. Gelecekte de aynı ivmeyi korursak sonuçları gözle görülür olacaktır. Genel olarak göstergeler hala optimal olmaktan uzak” diye konuştu.Rusya'nın Etiyopya'nın BRICS'e uyumlu entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini belirten Putin, "Etiyopya'nın BRICS'e katılımı önemli bir adım ve bu ülkenizin uluslararası arenadaki otoritesinin bir başka teyididir. Etiyopya'nın birliğin çalışmalarına uyumlu bir şekilde entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ise, ülkesinin başta güvenlik olmak üzere her alanda Rusya ile iş birliğini artırmaya hazır olduğunu belirtti.Başbakan, "Çalışmaya devam edebileceğimiz bir dizi alan görüyoruz ve işbirliğimizdevam ederse, güvenlik alanı da dahil olmak üzere bazı spesifik konuları sizinle daha ayrıntılı olarak ele alacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-ile-maduro-bir-araya-geldi-rusya-venezuella-stratejik-ortaklik-iliskileri-guclenmeye-devam-1089590210.html
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vladimir putin, abiy ahmed ali, rusya, etiyopya, brics, işbirliği, güvenlik, ticaret hacmi, entegrasyon
vladimir putin, abiy ahmed ali, rusya, etiyopya, brics, işbirliği, güvenlik, ticaret hacmi, entegrasyon

Putin, Kazan'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştü

23:29 23.10.2024
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Etiyopya'nın BRICS'e uyumlu entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelen Putin, Rusya ve Etiyopya'nın küresel meselelerdeki tutumlarının yakın olduğunu söyledi.
Putin, “Ülkelerimizin çoğu küresel ve bölgesel meseledeki tutumları genellikle birbirine oldukça yakın" dedi.
Etiyopya ile ticaret hacminin olumlu dinamiklerine dikkat çeken Rus lider, “Ticaret hacmi artıyor, istenilen düzeyde değil ancak genel olarak olumlu dinamikler var: 2023’te artı yüzde 65. Gelecekte de aynı ivmeyi korursak sonuçları gözle görülür olacaktır. Genel olarak göstergeler hala optimal olmaktan uzak” diye konuştu.
Rusya'nın Etiyopya'nın BRICS'e uyumlu entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini belirten Putin, "Etiyopya'nın BRICS'e katılımı önemli bir adım ve bu ülkenizin uluslararası arenadaki otoritesinin bir başka teyididir. Etiyopya'nın birliğin çalışmalarına uyumlu bir şekilde entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ise, ülkesinin başta güvenlik olmak üzere her alanda Rusya ile iş birliğini artırmaya hazır olduğunu belirtti.
Başbakan, "Çalışmaya devam edebileceğimiz bir dizi alan görüyoruz ve işbirliğimizdevam ederse, güvenlik alanı da dahil olmak üzere bazı spesifik konuları sizinle daha ayrıntılı olarak ele alacağız" ifadelerini kullandı.
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