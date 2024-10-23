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Putin ile Maduro bir araya geldi: Rusya-Venezüella stratejik ortaklık ilişkileri güçlenmeye devam ediyor

Putin ile Maduro bir araya geldi: Rusya-Venezüella stratejik ortaklık ilişkileri güçlenmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Venezüella'nın... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T21:16+0300

2024-10-23T21:16+0300

2024-10-23T21:17+0300

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Görüşme sırasında Putin, Moskova'nın Karakas'ın uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşmasını, hibrit savaş ve Rusofobi kampanyası karşısında sürekli olarak destek vermesini takdir ettiğini vurguladı.Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:Putin konuşmasında ayrıca Venezüella'nın birliğin çalışmalarının dayandığı temel değer ve ilkelere yakın olduğunu, Venezüella'nın BRICS'e katılma isteğini Rusya'nın desteklediğini de kaydetti.'Rusya'nın faşizme karşı yürüttüğü mücadeleyi takip ediyoruz'Maduro ise “Rusya'nın faşizme ve Nazizm'e karşı yürüttüğü mücadeleyi takip ediyoruz. Küresel mücadelenin tüm cephelerinde Rus halkı için elde ettiğiniz zaferleri de takdir ediyoruz” diyerek Venezüella'nın Rusya'dan gelecek yatırımlara hazır olduğunu ve ittifakı her alanda güçlendirmek istediğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, “Rusya ve Venezüella arasında finans ve bankacılık alanlarında ulusal para birimleriyle ödeme yapılmasına dayalı karşılıklı ilişkilerin kurulması elbette çok önemli” diyerek Rusya ve Venezüella arasındaki işbirliğinin aktif bir şekilde gelişmekte olduğunu dile getirdi.Rusya tarafında görüşmelere Yuriy Uşakov ve Dimitri Peskov, başbakan yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Maliye, İktisadi Kalkınma ve Enerji bakanları Anton Siluanov, Maksim Reşetnikov ve Sergey Tsivilev'in yanı sıra Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova ve Rosneft Başkanı İgor Seçin katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-devlet-baskani-putin-rus-turk-munasebetleri-iyi-komsuluk-ve-yapici-bir-nitelik-tasiyor-1089582170.html

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