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Putin ile Maduro bir araya geldi: Rusya-Venezüella stratejik ortaklık ilişkileri güçlenmeye devam ediyor
Putin ile Maduro bir araya geldi: Rusya-Venezüella stratejik ortaklık ilişkileri güçlenmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Venezüella'nın... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Görüşme sırasında Putin, Moskova'nın Karakas'ın uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşmasını, hibrit savaş ve Rusofobi kampanyası karşısında sürekli olarak destek vermesini takdir ettiğini vurguladı.Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:Putin konuşmasında ayrıca Venezüella'nın birliğin çalışmalarının dayandığı temel değer ve ilkelere yakın olduğunu, Venezüella'nın BRICS'e katılma isteğini Rusya'nın desteklediğini de kaydetti.'Rusya'nın faşizme karşı yürüttüğü mücadeleyi takip ediyoruz'Maduro ise “Rusya'nın faşizme ve Nazizm'e karşı yürüttüğü mücadeleyi takip ediyoruz. Küresel mücadelenin tüm cephelerinde Rus halkı için elde ettiğiniz zaferleri de takdir ediyoruz” diyerek Venezüella'nın Rusya'dan gelecek yatırımlara hazır olduğunu ve ittifakı her alanda güçlendirmek istediğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, “Rusya ve Venezüella arasında finans ve bankacılık alanlarında ulusal para birimleriyle ödeme yapılmasına dayalı karşılıklı ilişkilerin kurulması elbette çok önemli” diyerek Rusya ve Venezüella arasındaki işbirliğinin aktif bir şekilde gelişmekte olduğunu dile getirdi.Rusya tarafında görüşmelere Yuriy Uşakov ve Dimitri Peskov, başbakan yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Maliye, İktisadi Kalkınma ve Enerji bakanları Anton Siluanov, Maksim Reşetnikov ve Sergey Tsivilev'in yanı sıra Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova ve Rosneft Başkanı İgor Seçin katıldı.
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rusya, vladimir putin, venezüella, nicolas maduro, brics, brics zirvesi, kazan

Putin ile Maduro bir araya geldi: Rusya-Venezüella stratejik ortaklık ilişkileri güçlenmeye devam ediyor

21:16 23.10.2024 (güncellendi: 21:17 23.10.2024)
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Putin-Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Venezüella'nın Latin Amerika'da ve tüm dünyada Rusya'nın uzun süredir güvenilir ortağı olduğunu belirterek ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.
Görüşme sırasında Putin, Moskova'nın Karakas'ın uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşmasını, hibrit savaş ve Rusofobi kampanyası karşısında sürekli olarak destek vermesini takdir ettiğini vurguladı.
Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya ve Venezüella birlikte hukukun üstünlüğüne, yeni sömürgeci yaklaşımların kabul edilemezliğine, devletlerin iç işlerine müdahaleye, siyasi ve mali baskıya, tek taraflı zorlayıcı tedbirlere dayalı yeni ve daha adil bir dünya düzeni oluşturmaya çalışmaktadır.

Putin konuşmasında ayrıca Venezüella'nın birliğin çalışmalarının dayandığı temel değer ve ilkelere yakın olduğunu, Venezüella'nın BRICS'e katılma isteğini Rusya'nın desteklediğini de kaydetti.

'Rusya'nın faşizme karşı yürüttüğü mücadeleyi takip ediyoruz'

Maduro ise “Rusya'nın faşizme ve Nazizm'e karşı yürüttüğü mücadeleyi takip ediyoruz. Küresel mücadelenin tüm cephelerinde Rus halkı için elde ettiğiniz zaferleri de takdir ediyoruz” diyerek Venezüella'nın Rusya'dan gelecek yatırımlara hazır olduğunu ve ittifakı her alanda güçlendirmek istediğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, “Rusya ve Venezüella arasında finans ve bankacılık alanlarında ulusal para birimleriyle ödeme yapılmasına dayalı karşılıklı ilişkilerin kurulması elbette çok önemli” diyerek Rusya ve Venezüella arasındaki işbirliğinin aktif bir şekilde gelişmekte olduğunu dile getirdi.
Rusya tarafında görüşmelere Yuriy Uşakov ve Dimitri Peskov, başbakan yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Maliye, İktisadi Kalkınma ve Enerji bakanları Anton Siluanov, Maksim Reşetnikov ve Sergey Tsivilev'in yanı sıra Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova ve Rosneft Başkanı İgor Seçin katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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