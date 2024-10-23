https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-zirvesinde-2-gun-putin-ve-erdogan-bir-araya-gelecek-1089553652.html

BRICS Zirvesi'nde 2. gün: Putin ve Erdoğan bir araya gelecek

BRICS Zirvesi'nde 2. gün: Putin ve Erdoğan bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS Zirvesi 2. gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere kısa süre içinde Kazan'a... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T09:51+0300

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tataristan cumhuriyeti

brics

brics zirvesi

brics liderler zirvesi

16. brics zirvesi

vladimir putin

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi, 2. günde de çok yoğun bir programla devam edecek.İkili görüşme maratonuna devam edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü ilk toplantısını İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapacak. Putin ve Pezeşkiyan, uzun süredir imzalanması beklenen ve ikili işbirliğinin tüm alanlarını kapsayan stratejik ortaklık anlaşmasını masaya yatıracak.İkinci görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek Putin, mevkidaşıyla ticari ve ekonomik ilişkileri pekiştirmenin yollarını konuşacak ve Türkiye'de inşa edilmesi planlanan doğalgaz transfer merkezi projesini ele alacak. Ukrayna ve Suriye'deki durum ile ikili ilişkilerde gelinen nokta da Putin-Erdoğan görüşmesinin gündem maddeleri arasında yer alacak.Putin, 2. günün devamında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek.İlerleyen bölümde 22'si devlet ve hükümet başkanları tarafından temsil edilen 36 ülkenin temsilcileri aile fotoğrafı için toplanacak. Ardından önce dar kapsamlı, daha sonra tüm temsilcilerin katılacağı geniş kapsamlı toplantılar yapılacak.Akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından liderler onuruna bir resepsiyon verilecek.

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