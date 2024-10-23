https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/nato-genel-sekreteri-rutteden-tusas-saldirisi-aciklamasi-nato-muttefikimiz-turkiyenin-yanindadir-1089578088.html
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Tusaş saldırısı açıklaması: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Tusaş saldırısı açıklaması: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaparak "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T17:48+0300
2024-10-23T17:48+0300
2024-10-23T17:48+0300
türkiye
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
mark rutte
nato
bombalı saldırı
terör saldırısı
terör eylemi
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Rutte açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html
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tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), mark rutte, nato, bombalı saldırı, terör saldırısı, terör eylemi
tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), mark rutte, nato, bombalı saldırı, terör saldırısı, terör eylemi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Tusaş saldırısı açıklaması: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaparak "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır" dedi.
Rutte açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."