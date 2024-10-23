https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/nato-genel-sekreteri-rutteden-tusas-saldirisi-aciklamasi-nato-muttefikimiz-turkiyenin-yanindadir-1089578088.html

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Tusaş saldırısı açıklaması: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Tusaş saldırısı açıklaması: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaparak "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:48+0300

2024-10-23T17:48+0300

2024-10-23T17:48+0300

türkiye

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

mark rutte

nato

bombalı saldırı

terör saldırısı

terör eylemi

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Rutte açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), mark rutte, nato, bombalı saldırı, terör saldırısı, terör eylemi