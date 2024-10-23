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Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır'ın BRICS'e katılması için Rusya'nın verdiği desteği takdir ediyorum
Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır'ın BRICS'e katılması için Rusya'nın verdiği desteği takdir ediyorum
Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya'nın, Mısır'a BRICS'e katılması için verdiği desteği takdir... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazan'da gerçekleşen BRICS Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi.Sisi, Putin ile görüşmesinde, “Rusya'nın Mısır'a BRICS'e katılması için verdiği desteği ve aynı zamanda Rus tarafının cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri çok takdir ediyoruz. Tüm bu etkinliklere katılmayı istiyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerine zirveye katılmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ekledi. 'BRICS krizlerle yüzleşmek için bir araç haline geldi'Sisi, Putin ile görüşmesinde, “Uluslararası arenada meydana gelen olumsuz sonuçlarla yüzleşmek için bir araç haline gelmekte olan BRICS'in genişlemesini destekliyoruz” dedi. Ayrıca Sisi, Putin'i bir dost olarak nitelendirdi.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor. Üç gün sürecek etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılacak.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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Mısır Cumhurbaşkanı: Mısır'ın BRICS'e katılması için Rusya'nın verdiği desteği takdir ediyorum

01:43 23.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn MartinMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya'nın, Mısır'a BRICS'e katılması için verdiği desteği takdir ettiğini belirtti
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazan'da gerçekleşen BRICS Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Sisi, Putin ile görüşmesinde, “Rusya'nın Mısır'a BRICS'e katılması için verdiği desteği ve aynı zamanda Rus tarafının cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri çok takdir ediyoruz. Tüm bu etkinliklere katılmayı istiyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerine zirveye katılmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ekledi.

'BRICS krizlerle yüzleşmek için bir araç haline geldi'

Sisi, Putin ile görüşmesinde, “Uluslararası arenada meydana gelen olumsuz sonuçlarla yüzleşmek için bir araç haline gelmekte olan BRICS'in genişlemesini destekliyoruz” dedi. Ayrıca Sisi, Putin'i bir dost olarak nitelendirdi.

BRICS Zirvesi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.
Üç gün sürecek etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılacak.
Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
BRICS+ 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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