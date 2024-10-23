Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/azerbaycanli-uzman-baku-ve-ankarayi-bricse-ceken-yuksek-derecedeki-nesnellik-1089548122.html
Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik
Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik
Sputnik Türkiye
Azerbaycanlı siyaset bilimci İlgar Velizade, Bakü ve Ankara’nın BRICS'e yüksek derecedeki objektiflik nedeniyle ilgi duyduğunu ifade etti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T01:20+0300
2024-10-23T01:19+0300
görüş
ilgar velizade
güney kafkasya
brics
azerbaycan
türkiye
bakü
ankara
objektif
küresel güney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089510202_0:173:1281:893_1920x0_80_0_0_53482cdbd0348856bf1832c45ce16379.jpg
Azerbaycanlı siyaset bilimci ve Güney Kafkasya uzmanı İlgar Velizade, Sputnik’e verdiği demeçte BRICS'in Azerbaycan ve Türkiye için her şeyden önce yüksek derecede objektiflik sağlayan bir format olduğunu söyledi.Velizade, “Azerbaycan uzun süredir BRICS'i izliyorçünkü bu format oldukça umut verici ve Bakü'nün ana ticari ve ekonomik ortakları da bu birlikte yer alıyor. Ayrıca Azerbaycan bu formatın ilkelerini de paylaşıyor. Bunlar, ticaretin ideolojik çerçevelere tabi olmadan özgür olması gerektiği ve siyasi dayatmalar açısından da uluslararası ekonomik ilişkilere yapay müdahalenin kesinlikle faydasız ve yıkıcı olduğu yönündeki ilkelerdir. Dolayısıyla Azerbaycan ekonomisinin BRICS ülkeleriyle örtüşen çıkarları, coğrafi yakınlık ve yakın bağlantıları söz konusu. Bütün bunlar Azerbaycan'ın bu yapıya olan ilgisinin arttığını gösteriyor ve BRICS'e katılımını teşvik ediyor” dedi.Azerbaycan’ın bölgesinin lider ekonomisi olduğuna vurgu yapan Velizade, “BRICS ülkeleriyle işbirliği, bu formata katılım, sadece Azerbaycan ile BRICS ülkeleri arasındaki etkileşimi teşvik etmeyecek, aynı zamanda Güney Kafkasya'yı da örgütün gündemine alacak” diye konuştu.Ankara’nın ise BRICS'i objektifliği yüksek ülkelerin güncel gündemdeki tutumlarını ifade edebilecekleri önemli bir platform olarak gördüğünü belirten uzman, “Türkiye'nin, Küresel Güney'deki ülkelerin çıkarlarını ifade eden etkili platformlarda sesini duyurması önemlidir. Bu nedenle Ankara bu formatın bir parçası olmayı hedefliyor. Bu, uluslararası politika ve ekonomideki konumunu güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/simonyan-brics-zirvesi-kolektif-batinin-ikiyuzlulugunden-kaynaklanan-yorgunlugu-gosteriyor-1089547492.html
güney kafkasya
azerbaycan
bakü
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089510202_0:53:1281:1013_1920x0_80_0_0_0319e6070925271655dc61a5a65f3161.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ilgar velizade, güney kafkasya, brics, azerbaycan, türkiye, bakü, ankara, objektif, küresel güney
ilgar velizade, güney kafkasya, brics, azerbaycan, türkiye, bakü, ankara, objektif, küresel güney

Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik

01:20 23.10.2024
BRICS+ 2024
BRICS+ 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
Abone ol
Azerbaycanlı siyaset bilimci İlgar Velizade, Bakü ve Ankara’nın BRICS'e yüksek derecedeki objektiflik nedeniyle ilgi duyduğunu ifade etti.
Azerbaycanlı siyaset bilimci ve Güney Kafkasya uzmanı İlgar Velizade, Sputnik’e verdiği demeçte BRICS'in Azerbaycan ve Türkiye için her şeyden önce yüksek derecede objektiflik sağlayan bir format olduğunu söyledi.
Velizade, “Azerbaycan uzun süredir BRICS'i izliyorçünkü bu format oldukça umut verici ve Bakü'nün ana ticari ve ekonomik ortakları da bu birlikte yer alıyor. Ayrıca Azerbaycan bu formatın ilkelerini de paylaşıyor. Bunlar, ticaretin ideolojik çerçevelere tabi olmadan özgür olması gerektiği ve siyasi dayatmalar açısından da uluslararası ekonomik ilişkilere yapay müdahalenin kesinlikle faydasız ve yıkıcı olduğu yönündeki ilkelerdir. Dolayısıyla Azerbaycan ekonomisinin BRICS ülkeleriyle örtüşen çıkarları, coğrafi yakınlık ve yakın bağlantıları söz konusu. Bütün bunlar Azerbaycan'ın bu yapıya olan ilgisinin arttığını gösteriyor ve BRICS'e katılımını teşvik ediyor” dedi.
Azerbaycan’ın bölgesinin lider ekonomisi olduğuna vurgu yapan Velizade, BRICS ülkeleriyle işbirliği, bu formata katılım, sadece Azerbaycan ile BRICS ülkeleri arasındaki etkileşimi teşvik etmeyecek, aynı zamanda Güney Kafkasya'yı da örgütün gündemine alacak” diye konuştu.
Ankara’nın ise BRICS'i objektifliği yüksek ülkelerin güncel gündemdeki tutumlarını ifade edebilecekleri önemli bir platform olarak gördüğünü belirten uzman, “Türkiye'nin, Küresel Güney'deki ülkelerin çıkarlarını ifade eden etkili platformlarda sesini duyurması önemlidir. Bu nedenle Ankara bu formatın bir parçası olmayı hedefliyor. Bu, uluslararası politika ve ekonomideki konumunu güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
DÜNYA
Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor
00:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала