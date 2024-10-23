https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/azerbaycanli-uzman-baku-ve-ankarayi-bricse-ceken-yuksek-derecedeki-nesnellik-1089548122.html
Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik
Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik
Sputnik Türkiye
Azerbaycanlı siyaset bilimci İlgar Velizade, Bakü ve Ankara’nın BRICS'e yüksek derecedeki objektiflik nedeniyle ilgi duyduğunu ifade etti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T01:20+0300
2024-10-23T01:20+0300
2024-10-23T01:19+0300
görüş
ilgar velizade
güney kafkasya
brics
azerbaycan
türkiye
bakü
ankara
objektif
küresel güney
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Azerbaycanlı siyaset bilimci ve Güney Kafkasya uzmanı İlgar Velizade, Sputnik’e verdiği demeçte BRICS'in Azerbaycan ve Türkiye için her şeyden önce yüksek derecede objektiflik sağlayan bir format olduğunu söyledi.Velizade, “Azerbaycan uzun süredir BRICS'i izliyorçünkü bu format oldukça umut verici ve Bakü'nün ana ticari ve ekonomik ortakları da bu birlikte yer alıyor. Ayrıca Azerbaycan bu formatın ilkelerini de paylaşıyor. Bunlar, ticaretin ideolojik çerçevelere tabi olmadan özgür olması gerektiği ve siyasi dayatmalar açısından da uluslararası ekonomik ilişkilere yapay müdahalenin kesinlikle faydasız ve yıkıcı olduğu yönündeki ilkelerdir. Dolayısıyla Azerbaycan ekonomisinin BRICS ülkeleriyle örtüşen çıkarları, coğrafi yakınlık ve yakın bağlantıları söz konusu. Bütün bunlar Azerbaycan'ın bu yapıya olan ilgisinin arttığını gösteriyor ve BRICS'e katılımını teşvik ediyor” dedi.Azerbaycan’ın bölgesinin lider ekonomisi olduğuna vurgu yapan Velizade, “BRICS ülkeleriyle işbirliği, bu formata katılım, sadece Azerbaycan ile BRICS ülkeleri arasındaki etkileşimi teşvik etmeyecek, aynı zamanda Güney Kafkasya'yı da örgütün gündemine alacak” diye konuştu.Ankara’nın ise BRICS'i objektifliği yüksek ülkelerin güncel gündemdeki tutumlarını ifade edebilecekleri önemli bir platform olarak gördüğünü belirten uzman, “Türkiye'nin, Küresel Güney'deki ülkelerin çıkarlarını ifade eden etkili platformlarda sesini duyurması önemlidir. Bu nedenle Ankara bu formatın bir parçası olmayı hedefliyor. Bu, uluslararası politika ve ekonomideki konumunu güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/simonyan-brics-zirvesi-kolektif-batinin-ikiyuzlulugunden-kaynaklanan-yorgunlugu-gosteriyor-1089547492.html
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ilgar velizade, güney kafkasya, brics, azerbaycan, türkiye, bakü, ankara, objektif, küresel güney
ilgar velizade, güney kafkasya, brics, azerbaycan, türkiye, bakü, ankara, objektif, küresel güney
Azerbaycanlı uzman: Bakü ve Ankara’yı BRICS'e çeken yüksek derecedeki nesnellik
Azerbaycanlı siyaset bilimci İlgar Velizade, Bakü ve Ankara’nın BRICS'e yüksek derecedeki objektiflik nedeniyle ilgi duyduğunu ifade etti.
Azerbaycanlı siyaset bilimci ve Güney Kafkasya uzmanı İlgar Velizade, Sputnik’e verdiği demeçte BRICS'in Azerbaycan ve Türkiye için her şeyden önce yüksek derecede objektiflik sağlayan bir format olduğunu söyledi.
Velizade, “Azerbaycan uzun süredir BRICS'i izliyorçünkü bu format oldukça umut verici ve Bakü'nün ana ticari ve ekonomik ortakları da bu birlikte yer alıyor. Ayrıca Azerbaycan bu formatın ilkelerini de paylaşıyor. Bunlar, ticaretin ideolojik çerçevelere tabi olmadan özgür olması gerektiği ve siyasi dayatmalar açısından da uluslararası ekonomik ilişkilere yapay müdahalenin kesinlikle faydasız ve yıkıcı olduğu yönündeki ilkelerdir. Dolayısıyla Azerbaycan ekonomisinin BRICS ülkeleriyle örtüşen çıkarları, coğrafi yakınlık ve yakın bağlantıları söz konusu. Bütün bunlar Azerbaycan'ın bu yapıya olan ilgisinin arttığını gösteriyor ve BRICS'e katılımını teşvik ediyor” dedi.
Azerbaycan’ın bölgesinin lider ekonomisi olduğuna vurgu yapan Velizade, “BRICS ülkeleriyle işbirliği, bu formata katılım, sadece Azerbaycan ile BRICS ülkeleri arasındaki etkileşimi teşvik etmeyecek, aynı zamanda Güney Kafkasya'yı da örgütün gündemine alacak” diye konuştu.
Ankara’nın ise BRICS'i objektifliği yüksek ülkelerin güncel gündemdeki tutumlarını ifade edebilecekleri önemli bir platform olarak gördüğünü belirten uzman, “Türkiye'nin, Küresel Güney'deki ülkelerin çıkarlarını ifade eden etkili platformlarda sesini duyurması önemlidir. Bu nedenle Ankara bu formatın bir parçası olmayı hedefliyor. Bu, uluslararası politika ve ekonomideki konumunu güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.