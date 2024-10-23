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Madenci kaplumbağalar denizle buluştu: Altın kaplumbağa Libya'ya, Gümüş kaplumbağa Tunus'a ulaştı
Madenci kaplumbağalar denizle buluştu: Altın kaplumbağa Libya'ya, Gümüş kaplumbağa Tunus'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Madenci kaplumbağaların göç yolculuğu başladı. 100 bin yavru kaplumbağa denizle buluşurken, Altın ismi verilen kaplumbağa Libya'ya, Gümüş ise Tunus'a ulaştı. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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deniz kaplumbağası
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Antalya Kızılot Sahili'nde 100 bin yavru madenci kaplumbağa denizle buluştu. Sahilden yola çıkan 'Altın' kaplumbağa 3 bin 633 kilometre yolculuğunun sonunda Libya'ya ulaşırken, rotasını Akdeniz'e çeviren 'Gümüş', 4 bin 760 kilometre sonunda Tunus'a ulaştı. Göç yolları adım adım takip ediliyorMiner Turtle Proje Kooordinatörü Biyolog Fatih Polat kaplumbağaların yolculuklarını takip etmenin önemini anlatırken, türün kaç kilometre yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini görebildiklerini belirtti. Kilometrelerce yol aldılar kışlık evlerine vardılarProje kapsamında takip edilen ve temmuz ayında uydu izleme cihazı takılan iki kaplumbağanın 'kışlık evlerine' vardıkları ortaya çıktı. Altın ismi verilen deniz kaplumbağası ilk olarak Bozyazı Kumsalı'nda mola verdikten sonra rotasını Afrika'nın kuzeyine çevirdi. Buradan Libya Tobruk kıyısına ulaşan Altın, 3 bin 633 kilometre yol yaptıktan sonra Libya Kirissah kıyılarına ulaştı. Gümüş'ün yolculuğu ise biraz daha uzun sürdü. Doğrudan Akdeniz açıklarına yönelen Gümüş, Yunanistan'ın Karpatnos Adası'nda kısa bir mola vererek Sicilya Adası'na doğru 'kulaç atmaya' devam etti. Tunus Hammamet Körfezi'ne ulaşan Gümüş tam olarak 4 bin 760 kilometre yol yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/akdenizde-deniz-kaplumbagalari-mavi-sulara-kavusuyor-populasyonu-kritikten-tehdide-yakin-statuye-1087166279.html
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deniz kaplumbağası ne yer, deniz kaplumbağası göç, deniz kaplumbağası kaç yıl yaşar, deniz kaplumbağası ısırır mı, deniz kaplumbağası, deniz kaplumbağası yenir mi, deniz kaplumbağası nereye gitti,

Madenci kaplumbağalar denizle buluştu: Altın kaplumbağa Libya'ya, Gümüş kaplumbağa Tunus'a ulaştı

12:06 23.10.2024
© TÜPRAGdeniz kaplumbağası
deniz kaplumbağası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© TÜPRAG
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Madenci kaplumbağaların göç yolculuğu başladı. 100 bin yavru kaplumbağa denizle buluşurken, Altın ismi verilen kaplumbağa Libya'ya, Gümüş ise Tunus'a ulaştı.
Antalya Kızılot Sahili'nde 100 bin yavru madenci kaplumbağa denizle buluştu. Sahilden yola çıkan 'Altın' kaplumbağa 3 bin 633 kilometre yolculuğunun sonunda Libya'ya ulaşırken, rotasını Akdeniz'e çeviren 'Gümüş', 4 bin 760 kilometre sonunda Tunus'a ulaştı.

Göç yolları adım adım takip ediliyor

Miner Turtle Proje Kooordinatörü Biyolog Fatih Polat kaplumbağaların yolculuklarını takip etmenin önemini anlatırken, türün kaç kilometre yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini görebildiklerini belirtti.
© TÜPRAGdeniz kaplumbağası
deniz kaplumbağası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
deniz kaplumbağası
© TÜPRAG

Kilometrelerce yol aldılar kışlık evlerine vardılar

Proje kapsamında takip edilen ve temmuz ayında uydu izleme cihazı takılan iki kaplumbağanın 'kışlık evlerine' vardıkları ortaya çıktı.
Altın ismi verilen deniz kaplumbağası ilk olarak Bozyazı Kumsalı'nda mola verdikten sonra rotasını Afrika'nın kuzeyine çevirdi. Buradan Libya Tobruk kıyısına ulaşan Altın, 3 bin 633 kilometre yol yaptıktan sonra Libya Kirissah kıyılarına ulaştı.
Gümüş'ün yolculuğu ise biraz daha uzun sürdü. Doğrudan Akdeniz açıklarına yönelen Gümüş, Yunanistan'ın Karpatnos Adası'nda kısa bir mola vererek Sicilya Adası'na doğru 'kulaç atmaya' devam etti. Tunus Hammamet Körfezi'ne ulaşan Gümüş tam olarak 4 bin 760 kilometre yol yaptı.
Deniz Kaplumbağaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
MULTİMEDYA
Akdeniz'de deniz kaplumbağaları mavi sulara kavuşuyor: Popülasyonu 'kritik'ten 'tehdide yakın' statüye çekildi
23 Ağustos, 01:00
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