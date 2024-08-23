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Akdeniz'de deniz kaplumbağaları mavi sulara kavuşuyor: Popülasyonu 'kritik'ten 'tehdide yakın' statüye çekildi
Akdeniz'de deniz kaplumbağaları mavi sulara kavuşuyor: Popülasyonu 'kritik'ten 'tehdide yakın' statüye çekildi
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Kuluçka dönemini tamamlayan 7 bin civarında deniz kaplumbağası yavrusu Akdeniz sularına kavuşuyor. Statüleri, koruma ve izleme çalışmaları sayesinde 'kritik... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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Akdeniz'de deniz kaplumbağaları mavi sulara kavuşuyor: Popülasyonu 'kritik'ten 'tehdide yakın' statüye çekildi

01:00 23.08.2024
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Kuluçka dönemini tamamlayan 7 bin civarında deniz kaplumbağası yavrusu Akdeniz sularına kavuşuyor. Statüleri, koruma ve izleme çalışmaları sayesinde 'kritik tehlikede' statüsünden 'tehdide yakın' statüye çekildi.
© AA / Eren Bozkurt

Adana'da bulunan Akyatan Lagünü ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu sezon 500'e yakın kaplumbağa yuvası bulunuyor.

Adana&#x27;da bulunan Akyatan Lagünü ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası&#x27;nda bu sezon 500&#x27;e yakın kaplumbağa yuvası bulunuyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Eren Bozkurt

Adana'da bulunan Akyatan Lagünü ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu sezon 500'e yakın kaplumbağa yuvası bulunuyor.

© AA / Eren Bozkurt

Yaklaşık 22 kilometrelik sahildeki yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan 7 bin civarında yavru Akdeniz'in sularına ulaşıyor.

Yaklaşık 22 kilometrelik sahildeki yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan 7 bin civarında yavru Akdeniz&#x27;in sularına ulaşıyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Eren Bozkurt

Yaklaşık 22 kilometrelik sahildeki yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan 7 bin civarında yavru Akdeniz'in sularına ulaşıyor.

© AA / Eren Bozkurt

Süreci takip eden Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye görevlileri, yumurtasından çıkamayan ve kumsaldaki engellere takılan canlılara yardım ediyor.

Süreci takip eden Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye görevlileri, yumurtasından çıkamayan ve kumsaldaki engellere takılan canlılara yardım ediyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Eren Bozkurt

Süreci takip eden Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye görevlileri, yumurtasından çıkamayan ve kumsaldaki engellere takılan canlılara yardım ediyor.

© AA / Eren Bozkurt

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Akdeniz alt popülasyonu "kritik tehlikede" statüsünden "tehdide yakın" statüye çekildiği yeşil deniz kaplumbağası yavrularının, denizle kavuşma süreçlerini eylül ayının sonlarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Akdeniz alt popülasyonu &quot;kritik tehlikede&quot; statüsünden &quot;tehdide yakın&quot; statüye çekildiği yeşil deniz kaplumbağası yavrularının, denizle kavuşma süreçlerini eylül ayının sonlarına kadar sürdürmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Eren Bozkurt

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından Akdeniz alt popülasyonu "kritik tehlikede" statüsünden "tehdide yakın" statüye çekildiği yeşil deniz kaplumbağası yavrularının, denizle kavuşma süreçlerini eylül ayının sonlarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

© AA / Eren Bozkurt

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, deniz kaplumbağalarının Türkiye'de 21 noktada yuvalama yaptığını ve bu alanlardan 8'inin bölgelerinde bulunduğu bilgisini aktardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, deniz kaplumbağalarının Türkiye&#x27;de 21 noktada yuvalama yaptığını ve bu alanlardan 8&#x27;inin bölgelerinde bulunduğu bilgisini aktardı. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Eren Bozkurt

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, deniz kaplumbağalarının Türkiye'de 21 noktada yuvalama yaptığını ve bu alanlardan 8'inin bölgelerinde bulunduğu bilgisini aktardı.

© AA / Eren Bozkurt

Atmaca, Adana ve Hatay'da 2'şer, Mersin'de 4 yuvalama alanı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Atmaca, Adana ve Hatay&#x27;da 2&#x27;şer, Mersin&#x27;de 4 yuvalama alanı bulunduğu bilgisini paylaştı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Eren Bozkurt

Atmaca, Adana ve Hatay'da 2'şer, Mersin'de 4 yuvalama alanı bulunduğu bilgisini paylaştı.

© AA / Eren Bozkurt

Aynı zamanda Atmaca, "Bu yıl Akyatan Sahili'nde 500 civarında yuva, şu ana kadar 7 bin civarı yavru çıkışı tespit edildi. Sorunsuz bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreç içerisinde kıyılarımızda koruma önlemlerimizi ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkması ve denize ulaşması aşamasında ses, ışık ve gürültü kirliliğiyle alakalı ciddi tedbirler alıyoruz" dedi.

Aynı zamanda Atmaca, &quot;Bu yıl Akyatan Sahili&#x27;nde 500 civarında yuva, şu ana kadar 7 bin civarı yavru çıkışı tespit edildi. Sorunsuz bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreç içerisinde kıyılarımızda koruma önlemlerimizi ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkması ve denize ulaşması aşamasında ses, ışık ve gürültü kirliliğiyle alakalı ciddi tedbirler alıyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Eren Bozkurt

Aynı zamanda Atmaca, "Bu yıl Akyatan Sahili'nde 500 civarında yuva, şu ana kadar 7 bin civarı yavru çıkışı tespit edildi. Sorunsuz bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreç içerisinde kıyılarımızda koruma önlemlerimizi ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkması ve denize ulaşması aşamasında ses, ışık ve gürültü kirliliğiyle alakalı ciddi tedbirler alıyoruz" dedi.

© AA / Eren Bozkurt

Deniz kaplumbağalarının uluslararası ölçekte korunan tür olduğunu anımsatan Atmaca, "Elimizdeki verilere göre Akdeniz sahillerinde yuva başarısı, yavru çıkışı ve popülasyonda iyiye doğru gidiş var" diye konuştu.

Deniz kaplumbağalarının uluslararası ölçekte korunan tür olduğunu anımsatan Atmaca, &quot;Elimizdeki verilere göre Akdeniz sahillerinde yuva başarısı, yavru çıkışı ve popülasyonda iyiye doğru gidiş var&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Eren Bozkurt

Deniz kaplumbağalarının uluslararası ölçekte korunan tür olduğunu anımsatan Atmaca, "Elimizdeki verilere göre Akdeniz sahillerinde yuva başarısı, yavru çıkışı ve popülasyonda iyiye doğru gidiş var" diye konuştu.

© AA / Eren Bozkurt

"Yavrular yaklaşık 300 yuvadan çıkıp Akdeniz'in engin sularına ulaştı"

&quot;Yavrular yaklaşık 300 yuvadan çıkıp Akdeniz&#x27;in engin sularına ulaştı&quot; - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Eren Bozkurt

"Yavrular yaklaşık 300 yuvadan çıkıp Akdeniz'in engin sularına ulaştı"

© AA / Eren Bozkurt

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görev yapan uzman biyoloğu Mehmet Tural, "1 Haziran'dan şu ana kadar 500'e yakın yuva tespit ettik. Yavru çıkışı dönemindeyiz. Yavrular yaklaşık 300 yuvadan çıkıp Akdeniz'in engin sularına ulaştı. 200 yuva için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye&#x27;nin Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası&#x27;nda görev yapan uzman biyoloğu Mehmet Tural, &quot;1 Haziran&#x27;dan şu ana kadar 500&#x27;e yakın yuva tespit ettik. Yavru çıkışı dönemindeyiz. Yavrular yaklaşık 300 yuvadan çıkıp Akdeniz&#x27;in engin sularına ulaştı. 200 yuva için de çalışmalarımız devam ediyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Eren Bozkurt

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görev yapan uzman biyoloğu Mehmet Tural, "1 Haziran'dan şu ana kadar 500'e yakın yuva tespit ettik. Yavru çıkışı dönemindeyiz. Yavrular yaklaşık 300 yuvadan çıkıp Akdeniz'in engin sularına ulaştı. 200 yuva için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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