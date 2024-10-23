https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kremlin-ukrayna-meselesi-brics-zirvesi-gundeminin-merkezinde-degil-1089592838.html

Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil

Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını belirterek bu konunun BRICS gündeminde yer alması gerektiği ölçüde ele alındığını... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

brics

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kazan

ukrayna

deklarasyon

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını ve bu konunun birliğin gündeminde yer alması gerektiği kadar Kazan Deklarasyonu'na da yansıdığını söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:BRICS ülkelerinin 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' başlıklı Kazan Deklarasyonu, Çarşamba günü yayımlandı. Sonuç bildirgesinde BRICS ülkeleri, Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ulusal tutumlarını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-disisleri-bakanligi-batili-askerlerin-kieve-gonderilmesi-nukleer-guclerin-catismasina-yol-1089592291.html

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