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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kremlin-ukrayna-meselesi-brics-zirvesi-gundeminin-merkezinde-degil-1089592838.html
Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil
Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını belirterek bu konunun BRICS gündeminde yer alması gerektiği ölçüde ele alındığını... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını ve bu konunun birliğin gündeminde yer alması gerektiği kadar Kazan Deklarasyonu'na da yansıdığını söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:BRICS ülkelerinin 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' başlıklı Kazan Deklarasyonu, Çarşamba günü yayımlandı. Sonuç bildirgesinde BRICS ülkeleri, Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ulusal tutumlarını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-disisleri-bakanligi-batili-askerlerin-kieve-gonderilmesi-nukleer-guclerin-catismasina-yol-1089592291.html
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kremlin, dmitriy peskov, brics, brics zirvesi, kazan, ukrayna, deklarasyon
kremlin, dmitriy peskov, brics, brics zirvesi, kazan, ukrayna, deklarasyon

Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil

23:24 23.10.2024 (güncellendi: 23:25 23.10.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевKremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi
Kremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını belirterek bu konunun BRICS gündeminde yer alması gerektiği ölçüde ele alındığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını ve bu konunun birliğin gündeminde yer alması gerektiği kadar Kazan Deklarasyonu'na da yansıdığını söyledi.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu BRICS'in merkezi meselesi değil. Kesinlikle öyle. Evet, Rusya'nın gündeminde önemli bir konu ancak BRICS'in merkezi konusu olmaktan çok uzak. BRICS gündeminde yer alması gerektiği kadarıyla yer aldı.
BRICS ülkelerinin 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' başlıklı Kazan Deklarasyonu, Çarşamba günü yayımlandı. Sonuç bildirgesinde BRICS ülkeleri, Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ulusal tutumlarını hatırlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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