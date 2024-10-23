https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kremlin-ukrayna-meselesi-brics-zirvesi-gundeminin-merkezinde-degil-1089592838.html
Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil
Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını belirterek bu konunun BRICS gündeminde yer alması gerektiği ölçüde ele alındığını... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T23:24+0300
2024-10-23T23:24+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını ve bu konunun birliğin gündeminde yer alması gerektiği kadar Kazan Deklarasyonu'na da yansıdığını söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:BRICS ülkelerinin 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' başlıklı Kazan Deklarasyonu, Çarşamba günü yayımlandı. Sonuç bildirgesinde BRICS ülkeleri, Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ulusal tutumlarını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-disisleri-bakanligi-batili-askerlerin-kieve-gonderilmesi-nukleer-guclerin-catismasina-yol-1089592291.html
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kremlin, dmitriy peskov, brics, brics zirvesi, kazan, ukrayna, deklarasyon
kremlin, dmitriy peskov, brics, brics zirvesi, kazan, ukrayna, deklarasyon
Kremlin: Ukrayna meselesi, BRICS Zirvesi gündeminin merkezinde değil
23:24 23.10.2024 (güncellendi: 23:25 23.10.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını belirterek bu konunun BRICS gündeminde yer alması gerektiği ölçüde ele alındığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin BRICS'in merkezi meselesi olmadığını ve bu konunun birliğin gündeminde yer alması gerektiği kadar Kazan Deklarasyonu'na da yansıdığını söyledi.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu BRICS'in merkezi meselesi değil. Kesinlikle öyle. Evet, Rusya'nın gündeminde önemli bir konu ancak BRICS'in merkezi konusu olmaktan çok uzak. BRICS gündeminde yer alması gerektiği kadarıyla yer aldı.
BRICS ülkelerinin 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' başlıklı Kazan Deklarasyonu, Çarşamba günü yayımlandı. Sonuç bildirgesinde BRICS ülkeleri, Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ulusal tutumlarını hatırlattı.