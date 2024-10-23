https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/jandarma-genel-komutanligina-310-uzman-erbas-aliniyor-basvurular-basladi-1089548399.html

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak. 23 Ekim itibariyle başlayan başvurular internet üzerinden... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

resmi gazete

uzman

jandarma genel komutanlığı

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartları neler?Başvuru yapabilecek olanlarda aranan şartlar şöyle:Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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