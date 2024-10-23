https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/jandarma-genel-komutanligina-310-uzman-erbas-aliniyor-basvurular-basladi-1089548399.html
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak. 23 Ekim itibariyle başlayan başvurular internet üzerinden... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T02:11+0300
2024-10-23T02:11+0300
2024-10-23T02:11+0300
türkiye
resmi gazete
uzman
jandarma genel komutanlığı
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartları neler?Başvuru yapabilecek olanlarda aranan şartlar şöyle:Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
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resmi gazete, uzman, jandarma genel komutanlığı
resmi gazete, uzman, jandarma genel komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak. 23 Ekim itibariyle başlayan başvurular internet üzerinden yapılacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.
Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru yapabilecek olanlarda aranan şartlar şöyle:
1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş,
2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.