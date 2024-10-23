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Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak. 23 Ekim itibariyle başlayan başvurular internet üzerinden... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartları neler?Başvuru yapabilecek olanlarda aranan şartlar şöyle:Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
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resmi gazete, uzman, jandarma genel komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınıyor: Başvurular başladı

02:11 23.10.2024
© AAJandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak. 23 Ekim itibariyle başlayan başvurular internet üzerinden yapılacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.
Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları neler?

Başvuru yapabilecek olanlarda aranan şartlar şöyle:
1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş,
2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
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