Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'

"Bu, uzun zamandır böyle birinci konu. Alman tarafı farklı sözler veriyor, farklı sorunlar ortaya koyabiliyor. Bu konuda geliştirdiklerini, daha iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini söylüyorlar. Bize daha fazla iyileştirmeyi vadediyorlar ama biz bu sorunların çözülebildiğini henüz göremediğimiz için yine bu taleplerimizde, isteklerimizde ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanya'nın Türkiye'deki misyonlarında özellikle vize konusunda dijitalleştirmeye ve dolayısıyla işlemleri kısaltmaya, kolaylaştırmaya yöneldiklerini söylüyorlar. 'Biz bu gelişmeleri şu anda dört gözle bekliyoruz.' diyebilirim. Sizlerin de sektörlerimizin de bunu beklediğini biliyoruz.”