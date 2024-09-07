https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-gorusmelerimizde-birinci-konu-1087757375.html
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T01:32+0300
2024-09-07T01:32+0300
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ihracat
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Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA Berlin 2024 - Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'den katılan şirketlerin temsilcilerine ve resmi delegasyona resepsiyon verdi.Berlin Büyükelçisi Şen, yaptığı konuşmada, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirtti. Büyükelçi Şen, Almanya’nın vize işlemlerini iyileştirme konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamasını beklediklerini ifade etti.'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?'Büyükelçi Şen vize sorunu hakkında, "Vize alamadığı için fuarlara katılamayan iş insanlarımız olduğunda ya da fuara katılmaktan vazgeçen ya da bir fuara 'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?' diye sorun yaşayan firmalarımızın aynı sorunuyla, aynı derdiyle bizler de dertleniyoruz" şeklinde konuştu.'Görüşmelerimizde birinci konu'Şen, konuşmasında vize meselesinin her seviyeden Alman makamlarla görüşmelerinde birinci konu olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html
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vize, almanya, ihracat, türkiye'nin berlin büyükelçiliği
vize, almanya, ihracat, türkiye'nin berlin büyükelçiliği
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirtti.
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA Berlin 2024 - Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'den katılan şirketlerin temsilcilerine ve resmi delegasyona resepsiyon verdi.
Berlin Büyükelçisi Şen, yaptığı konuşmada, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirtti. Büyükelçi Şen, Almanya’nın vize işlemlerini iyileştirme konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamasını beklediklerini ifade etti.
'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?'
Büyükelçi Şen vize sorunu hakkında, "Vize alamadığı için fuarlara katılamayan iş insanlarımız olduğunda ya da fuara katılmaktan vazgeçen ya da bir fuara 'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?' diye sorun yaşayan firmalarımızın aynı sorunuyla, aynı derdiyle bizler de dertleniyoruz" şeklinde konuştu.
'Görüşmelerimizde birinci konu'
Şen, konuşmasında vize meselesinin her seviyeden Alman makamlarla görüşmelerinde birinci konu olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:
"Bu, uzun zamandır böyle birinci konu. Alman tarafı farklı sözler veriyor, farklı sorunlar ortaya koyabiliyor. Bu konuda geliştirdiklerini, daha iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini söylüyorlar. Bize daha fazla iyileştirmeyi vadediyorlar ama biz bu sorunların çözülebildiğini henüz göremediğimiz için yine bu taleplerimizde, isteklerimizde ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanya'nın Türkiye'deki misyonlarında özellikle vize konusunda dijitalleştirmeye ve dolayısıyla işlemleri kısaltmaya, kolaylaştırmaya yöneldiklerini söylüyorlar. 'Biz bu gelişmeleri şu anda dört gözle bekliyoruz.' diyebilirim. Sizlerin de sektörlerimizin de bunu beklediğini biliyoruz.”