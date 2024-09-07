Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası geriye kalan tek konu Suriye dosyası'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:17
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
19:33
5 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:19
3 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
20:32
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
20:53
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-gorusmelerimizde-birinci-konu-1087757375.html
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T01:32+0300
2024-09-07T01:32+0300
türkiye
vize
almanya
ihracat
türkiye'nin berlin büyükelçiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102472/66/1024726630_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_4c62541d3793f58327e4781de49c846b.jpg
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA Berlin 2024 - Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'den katılan şirketlerin temsilcilerine ve resmi delegasyona resepsiyon verdi.Berlin Büyükelçisi Şen, yaptığı konuşmada, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirtti. Büyükelçi Şen, Almanya’nın vize işlemlerini iyileştirme konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamasını beklediklerini ifade etti.'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?'Büyükelçi Şen vize sorunu hakkında, "Vize alamadığı için fuarlara katılamayan iş insanlarımız olduğunda ya da fuara katılmaktan vazgeçen ya da bir fuara 'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?' diye sorun yaşayan firmalarımızın aynı sorunuyla, aynı derdiyle bizler de dertleniyoruz" şeklinde konuştu.'Görüşmelerimizde birinci konu'Şen, konuşmasında vize meselesinin her seviyeden Alman makamlarla görüşmelerinde birinci konu olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html
türkiye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102472/66/1024726630_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_c9c440188ca21b941a99d2cf6fb9fad5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vize, almanya, ihracat, türkiye'nin berlin büyükelçiliği
vize, almanya, ihracat, türkiye'nin berlin büyükelçiliği

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: 'Görüşmelerimizde birinci konu'

01:32 07.09.2024
© SputnikSchengen vize
Schengen vize - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© Sputnik
Abone ol
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirtti.
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA Berlin 2024 - Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'den katılan şirketlerin temsilcilerine ve resmi delegasyona resepsiyon verdi.
Berlin Büyükelçisi Şen, yaptığı konuşmada, iş insanlarının Almanya'ya gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirtti. Büyükelçi Şen, Almanya’nın vize işlemlerini iyileştirme konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamasını beklediklerini ifade etti.

'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?'

Büyükelçi Şen vize sorunu hakkında, "Vize alamadığı için fuarlara katılamayan iş insanlarımız olduğunda ya da fuara katılmaktan vazgeçen ya da bir fuara 'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?' diye sorun yaşayan firmalarımızın aynı sorunuyla, aynı derdiyle bizler de dertleniyoruz" şeklinde konuştu.

'Görüşmelerimizde birinci konu'

Şen, konuşmasında vize meselesinin her seviyeden Alman makamlarla görüşmelerinde birinci konu olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:
"Bu, uzun zamandır böyle birinci konu. Alman tarafı farklı sözler veriyor, farklı sorunlar ortaya koyabiliyor. Bu konuda geliştirdiklerini, daha iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini söylüyorlar. Bize daha fazla iyileştirmeyi vadediyorlar ama biz bu sorunların çözülebildiğini henüz göremediğimiz için yine bu taleplerimizde, isteklerimizde ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanya'nın Türkiye'deki misyonlarında özellikle vize konusunda dijitalleştirmeye ve dolayısıyla işlemleri kısaltmaya, kolaylaştırmaya yöneldiklerini söylüyorlar. 'Biz bu gelişmeleri şu anda dört gözle bekliyoruz.' diyebilirim. Sizlerin de sektörlerimizin de bunu beklediğini biliyoruz.”
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
TÜRKİYE
Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi
Dün, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала