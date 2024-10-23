https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/istanbullulari-ilgilendiriyor-3-ilcede13-saat-su-verilmeyecek-1089550261.html

İstanbulluları ilgilendiriyor: 3 ilçede 13 saat su verilmeyecek

İstanbulluları ilgilendiriyor: 3 ilçede 13 saat su verilmeyecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 ilçedeki 13 saat sürecek su kesintisini duyurdu. Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, isale... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T06:58+0300

2024-10-23T06:58+0300

2024-10-23T07:04+0300

türkiye

istanbul

su

su kesintisi

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından planlı su kesintisi programını paylaştı. Su kesintisi yaşanacak il ve ilçeler duyuruldu.Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle 3 ilçenin bazı mahallelerine su verilmeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şöyle: "Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/meteorolojiden-saganak-kar-yagisi-ve-sis-uyarisi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-1089549255.html

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