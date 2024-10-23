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İstanbulluları ilgilendiriyor: 3 ilçede 13 saat su verilmeyecek
İstanbulluları ilgilendiriyor: 3 ilçede 13 saat su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 ilçedeki 13 saat sürecek su kesintisini duyurdu. Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, isale... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T06:58+0300
2024-10-23T07:04+0300
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından planlı su kesintisi programını paylaştı. Su kesintisi yaşanacak il ve ilçeler duyuruldu.Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle 3 ilçenin bazı mahallelerine su verilmeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şöyle: "Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/meteorolojiden-saganak-kar-yagisi-ve-sis-uyarisi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-1089549255.html
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su kesintisi istanbul, su kesintisi iski, su kesintisi sorgulama, sular ne zaman gelecek, su kesintisi büyükçekmece, istanbul su kesintisi, silivri su kesintisi, istanbul su kesintisi olan ilçeler, istanbul su kesintisi 23 ekim
su kesintisi istanbul, su kesintisi iski, su kesintisi sorgulama, sular ne zaman gelecek, su kesintisi büyükçekmece, istanbul su kesintisi, silivri su kesintisi, istanbul su kesintisi olan ilçeler, istanbul su kesintisi 23 ekim

İstanbulluları ilgilendiriyor: 3 ilçede 13 saat su verilmeyecek

06:58 23.10.2024 (güncellendi: 07:04 23.10.2024)
© AASu
Su - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 ilçedeki 13 saat sürecek su kesintisini duyurdu. Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından planlı su kesintisi programını paylaştı. Su kesintisi yaşanacak il ve ilçeler duyuruldu.Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle 3 ilçenin bazı mahallelerine su verilmeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şöyle:
"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."
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