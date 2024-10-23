https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/meteorolojiden-saganak-kar-yagisi-ve-sis-uyarisi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-1089549255.html

Meteoroloji'den sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini yayımladı. Hava sıcaklıkları 5 gün boyunca doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T06:24+0300

2024-10-23T06:24+0300

2024-10-23T06:25+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 15°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 12°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 16°CAz bulutluVAN °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 19°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 22°CAz bulutlu ve açık

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