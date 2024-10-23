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Hizbullah’ın, son bir gün içerisinde 5 İsrail tankını imha ettiği duyuruldu
Hizbullah’ın, son bir gün içerisinde 5 İsrail tankını imha ettiği duyuruldu
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullah, dün gün içerisinde İsrail ordusuna ait beş adet Merkava tankını imha ettiklerini bildirirken İsrail ordusu aynı dilim içinde yaklaşık 70... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnanlı Al Mayadeen televizyonunun haberinde, Hizbullah savaşçılarının ülkenin Al-Taybi ve Odayseh köylerinin yanı sıra, İsrail’in Yukarı Celile bölgesindeki Misgav Am kibutzu yakınlarında yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait dört tankı vurduğu ifade edildi. Ayrıca Rab al-Talatin yakınlarında bir tank daha imha edildiği aktarıldı.’70 Hizbullah mensubu öldürüldü’İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, dün gün içerisinde kara ve hava operasyonları sırasında yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.Bu rakam içinde üç Hizbullah komutanın bulunduğunu kaydeden İsrail ordusu, ayrıca örgüte ait yer altı yapılarının ve silah depolarının tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.İsrail, 23 Eylül’de Lübnan’daki Hizbullah örgütüne yönelik ‘Kuzey Okları’ adını verdiği askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırılarından birinde örgütün lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirmişti. Örgüt direnişine devam etme kararını alırken İsrail ordusu 1 Ekim’de kara operasyonu başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-hizbullahin-yeni-lideri-olmasi-beklenen-safiyedinin-olduruldugunu-acikladi-1089546748.html
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lübnan, hizbullah, israil, israil ordusu, tank, askeri operasyon
lübnan, hizbullah, israil, israil ordusu, tank, askeri operasyon

Hizbullah’ın, son bir gün içerisinde 5 İsrail tankını imha ettiği duyuruldu

11:01 23.10.2024 (güncellendi: 11:09 23.10.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Merkava tankı
İsrail Merkava tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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Lübnan Hizbullah, dün gün içerisinde İsrail ordusuna ait beş adet Merkava tankını imha ettiklerini bildirirken İsrail ordusu aynı dilim içinde yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Lübnanlı Al Mayadeen televizyonunun haberinde, Hizbullah savaşçılarının ülkenin Al-Taybi ve Odayseh köylerinin yanı sıra, İsrail’in Yukarı Celile bölgesindeki Misgav Am kibutzu yakınlarında yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait dört tankı vurduğu ifade edildi. Ayrıca Rab al-Talatin yakınlarında bir tank daha imha edildiği aktarıldı.

’70 Hizbullah mensubu öldürüldü’

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, dün gün içerisinde kara ve hava operasyonları sırasında yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.
Bu rakam içinde üç Hizbullah komutanın bulunduğunu kaydeden İsrail ordusu, ayrıca örgüte ait yer altı yapılarının ve silah depolarının tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.
İsrail, 23 Eylül’de Lübnan’daki Hizbullah örgütüne yönelik ‘Kuzey Okları’ adını verdiği askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırılarından birinde örgütün lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirmişti. Örgüt direnişine devam etme kararını alırken İsrail ordusu 1 Ekim’de kara operasyonu başlatmıştı.
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